Desaparece el cuerpo de un hombre tras morir en el IGSS de la zona 9 y nadie sabe dónde está

Hugo López falleció el 6 de octubre pasado. Ese día, su familia esperaba recibir el cuerpo en la funeraria Las Flores, luego de que egresara del Hospital General de Enfermedades del IGSS, en la zona 9. Sin embargo, al momento del reconocimiento, se dieron cuenta de que aquel no era su ser querido.

El rostro, la complexión, los detalles... nada coincidía. El cuerpo, aparentemente entregado por el Instituto, no pertenecía al señor López.

La familia, en estado de confusión, notificó de inmediato a las autoridades del hospital. Pero la respuesta fue desconcertante: el cuerpo de Hugo López tampoco se encontraba en la morgue del IGSS.

El desconcierto dio paso a la angustia. ¿Dónde está el cuerpo? ¿A quién fue entregado? ¿Quién lo tiene?

Desde entonces, la familia López ha emprendido una búsqueda desesperada. A través de redes sociales y contactos en medios de comunicación, han solicitado apoyo a otras familias que hayan tenido fallecidos recientes en ese centro asistencial. El llamado es claro: verificar si el cuerpo recibido corresponde realmente a su familiar. De no ser así, deben comunicarse al número habilitado para ese fin.

El IGSS emitió un comunicado en el que asegura que “todo el procedimiento se efectuó conforme al Manual de Normas y Procedimientos para la Atención y Entrega de Cadáveres”, el cual requiere que el cuerpo sea identificado por un familiar directo, con firma y confirmación por escrito.

Según la institución, fue precisamente la hija del señor López quien identificó el cuerpo y firmó el Libro de Entrega de Cadáveres del Servicio, formalizando así el egreso del paciente fallecido.

“El IGSS reitera su disposición a colaborar con las autoridades competentes en cualquier investigación que sea necesaria”, indica el comunicado, donde también se comprometen a actuar con “transparencia, respeto y apego a los procedimientos establecidos”.

Mientras tanto, el cuerpo de Hugo López sigue sin aparecer. Y con él, la posibilidad de un duelo digno para quienes esperan despedirlo como corresponde.

