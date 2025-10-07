Deslave en carretera a El Salvador deja al menos 15 casas en riesgo en comunidad de Fraijanes

La Municipalidad de Fraijanes y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) realizaron una evaluación preliminar en la comunidad Joya de Oro, donde se identificaron al menos 15 viviendas en riesgo. Cinco de ellas se encuentran próximas al deslizamiento que dejó una persona desaparecida y causó complicaciones para transitar por la carretera a El Salvador.

De las cinco viviendas en alto riesgo, dos ya estaban desocupadas y las otras tres fueron evacuadas debido al peligro inminente.

Se estima que el riesgo se extiende unos 15 metros sobre el talud, lo que pone en peligro a los habitantes de esta comunidad.

A las casas desocupadas se les colocaron rótulos de alerta y cierre, ya que están a escasos metros del deslizamiento.

Estudios en zonas de riesgo

Geólogos y técnicos de la Conred realizaron estudios técnicos para determinar el nivel de peligro entre los kilómetros 24, 24.5 y 25, debido a que incluso se han hallado cunetas con sedimento en la parte superior de los taludes, lo cual podría generar riesgo en más sectores.

Para evitar la saturación del talud en el km 24 de la CA-1 Oriente, personal de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) colocó contracunetas en la parte alta, con el fin de desfogar de mejor manera el agua de lluvia.

