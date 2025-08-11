Devotos de la Santa Muerte desafían prohibición municipal y colocan imagen en Cantel

A pesar de no contar con licencia de construcción, vecinos de Cantel, Quetzaltenango, aseguran que los propietarios de la vivienda donde funciona un santuario de veneración a la Santa Muerte siguen con la edificación de una imagen de gran tamaño.

Este lunes 11 de agosto se verificó que los propietarios de la vivienda ubicada en Llanos de Urbina, Cantel, avanzan en la colocación de la imagen, lo que causa consternación en la población, pues desde el año pasado se han opuesto a su instalación y al funcionamiento del santuario.

Los vecinos señalan que los encargados del centro han hecho caso omiso a las sanciones del Concejo de Cantel, que recientemente los multó con Q500 mil, ya que no cuentan con licencia de construcción.

Además, la población se mantiene firme en impedir que el lugar opere y recientemente les fue negado el servicio de agua entubada por carecer de la autorización respectiva. También han solicitado a la municipalidad que tramite la demolición de la edificación.

Armando González, subcoordinador del Cocode de Llanos de Urbina, indicó que temen que este sitio atraiga a grupos criminales y pandillas, que suelen venerar dicha imagen.

En su momento, los propietarios negaron vínculos con esos grupos.

Un vecino de Llanos de Urbina expresó su desacuerdo, debido a que teme que el santuario derive en problemas de delincuencia para la comunidad.

Pendiente de resolver

Un juzgado de Quetzaltenango otorgó un amparo a los propietarios y ordenó que se respetara su derecho al libre culto, lo cual fue apelado por la comuna y aún está pendiente de resolución.

Asimismo, la municipalidad ha recibido denuncias de vecinos que solicitaron la demolición de la estructura, pero el caso aún no ha sido conocido dentro del Concejo.

Se intentó obtener una postura de parte de los dueños del lugar, pero indicaron que, por ahora, no se pronunciarán.

