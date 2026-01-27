Diaco registra 31 quejas contra colegios por cobros indebidos, malos tratos y exigencias irregulares

Del 2 al 24 de enero, la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) ha recibido 31 quejas relacionadas con centros educativos privados y públicos, informó Carlos Vásquez, vocero de la institución.

La mayoría de las denuncias presentadas por padres de familia están relacionadas con cobros indebidos, además de presuntas irregularidades por la exigencia de compra de útiles en comercios específicos, malos tratos y solicitudes de papelería innecesaria.

Vásquez explicó que el 75% de los casos ya se resolvió por la vía de la conciliación, aunque advirtió que es probable que las quejas aumenten conforme avance el ciclo escolar. Por ello, la Diaco continuará con la supervisión activa de los establecimientos educativos.

“El objetivo de la Diaco es garantizar los derechos de los usuarios del sistema educativo y aplicar la Ley del Consumidor”, afirmó el portavoz.

Sanciones de hasta Q40 mil

Según explicó Vásquez, cuando un colegio no corrige las irregularidades tras la conciliación, se inicia un proceso administrativo. En casos de reincidencia comprobada, las sanciones pueden llegar hasta los Q40 mil.

Hasta el momento, no se han emitido sanciones este año, aunque la institución mantiene la vigilancia activa.

Gastos obligatorios y contacto

La Diaco recordó que los únicos pagos obligatorios en los centros educativos son la inscripción y las colegiaturas, y que cualquier incremento en estos debe ser autorizado por el Ministerio de Educación. Además, los colegios deben informar previamente a los padres de familia sobre esos aumentos, y mostrar el aval ministerial correspondiente.

Para denunciar posibles abusos o cobros no autorizados, los ciudadanos pueden comunicarse al número 1544, disponible para recibir quejas y orientar a los consumidores.

