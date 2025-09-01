Comunitario

“¿Dónde está mi nieto?”: congresistas escuchan a familia que denuncia desaparición de bebé en el IGSS de Escuintla

Familiares de Evelyn Juárez llegaron al Congreso para exigir respuestas por la supuesta desaparición de su bebé, pese a que el Inacif concluyó que no estuvo embarazada.

Familiares de Evelyn Juárez acuden al Congreso para exigir respuestas por la supuesta desaparición de su recién nacido en el Hospital del IGSS, en Escuintla. (Foto Prensa Libre: Maria Renée Barrientos)

Familiares y vecinos de Evelyn Yesenia Juárez Pérez, quien denunció la supuesta desaparición de su recién nacido en el Hospital del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), en Escuintla, llegaron al Congreso de la República. Aunque estudios forenses determinaron que la paciente no estuvo embarazada, sus allegados insisten en que sí lo estaba y exigen respuestas.

A la citación con la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) también acudieron autoridades del IGSS, quienes ratificaron la versión proporcionada en los últimos días, la cual detalla que la paciente deambuló por horas por los pasillos del hospital, sin llegar al área de encamamiento.

“¿Qué se hizo mi nieto? Mi nuera estaba embarazada. Lo digo aquí y en cualquier parte que nos paremos, porque yo conozco a mi nuera y conozco a mi hijo; llevábamos meses en esa lucha, esperando al nuevo integrante de nuestra familia, que hasta nombre tenía”, afirmó José Manuel Díaz, suegro de la paciente.

Durante la citación, la representación del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (Inacif) confirmó que se practicó una evaluación, pero aclaró que los resultados deben ser proporcionados por el Ministerio Público. También indicaron que se solicitaron dos exámenes adicionales.

Mientras tanto, el jefe del bloque UNE, Inés Castillo, cuestionó a las delegadas de la Procuraduría General de la Nación (PGN) por no haber activado, desde el viernes, la alerta Alba-Keneth. Las delegadas argumentaron que no se emitió por falta de información, aunque durante la citación tomaron nota de los datos para publicar la alerta correspondiente.

Durante la citación, autoridades del IGSS afirmaron que en el historial médico de la mujer consta que fue sometida a una cirugía de esterilización hace 10 años, con el propósito de no volver a quedar embarazada. También indicaron que esas cirugías tienen un margen de 2% de error.

“Es un caso un tanto atípico, pues llega la paciente al consultorio (del Puerto de San José) con un embarazo de ocho semanas, como dice el doctor (Gustavo Menéndez), con antecedentes de que 10 años previos se le había hecho una cirugía esterilizante, corroborada por Patología, que es la correcta”, expuso Francisco Godínez, subgerente de Prestaciones en Salud del departamento de Escuintla.

Añadió: “Entra en duda cómo puede ser que se embarace una señora con una cirugía esterilizante de 10 años atrás; empiezan ya las cosas atípicas a marcarse desde el principio del caso”.

