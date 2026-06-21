Edy Estuardo Adonis Cordero continúa desaparecido tras caída de vehículo en la Laguna de Ayarza

Los Bomberos Voluntarios suspendieron este 21 de junio la segunda jornada de búsqueda de Edy Estuardo Adonis Cordero, de 35 años, quien desapareció luego de que el vehículo en el que se conducía cayó a la Laguna de Ayarza, en Santa Rosa.

La Brigada Especial de Rescate y Salvamento Acuático Hombres Rana llevó a cabo rastreos en distintos sectores de la laguna durante el día, se informó.

Según los socorristas, las labores se centraron en el área donde el viernes 19 de junio se reportó la caída del carro, desde un precipicio de aproximadamente 220 metros hacia las aguas de la laguna.

Los rescatistas indicaron que las condiciones climáticas complicaron las operaciones y que una tormenta obligó a suspender la búsqueda por seguridad del personal.

Hasta el cierre de la jornada, los bomberos aún no habían localizado a Adonis.

¿Qué encontraron los bomberos el primer día de búsqueda?

El sábado 20 de junio, los Hombres Rana localizaron a unos 45 pies de profundidad el vehículo que cayó en la laguna. Sin embargo, durante las inspecciones alrededor del automotor no se encontró al conductor.

De acuerdo con los Bomberos Voluntarios, durante el primer día de operaciones los buceadores realizaron más de 20 inmersiones y alcanzaron profundidades de hasta 90 pies en distintos puntos del cuerpo de agua.