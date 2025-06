EE. UU. alerta a sus ciudadanos sobre riesgos por lluvias en Guatemala y huracanes en la región

El Gobierno de EE. UU. considera que la temporada de lluvias en Guatemala representa un riesgo para sus ciudadanos que visitan el país, pues, debido a la fragilidad de la infraestructura pública, pueden producirse cortes de caminos y restricciones gubernamentales. Por ello, emite varias recomendaciones.

El Departamento de Estado detalló que la temporada de lluvias en Guatemala coincide con la de huracanes en el Atlántico y el Pacífico, que generalmente dura de mayo a noviembre, por lo que emitió una alerta para los estadounidenses que tengan previsto viajar al país.

“La temporada de lluvias en Guatemala se caracteriza por precipitaciones frecuentes y fuertes que han provocado deslizamientos de tierra, inundaciones, daños significativos a carreteras, viviendas y edificios, y pueden ocasionar atrasos en los desplazamientos y lesiones”, detalla el Departamento de Estado en la alerta emitida.

Añade que el Gobierno de Guatemala puede imponer medidas de protección que podrían incluir restricciones a la circulación de vehículos y facultar a las autoridades locales para impedir la entrada o salida de personas de las zonas afectadas por las lluvias u otros fenómenos relacionados.

Respecto a las temporadas de huracanes en el Atlántico y el Pacífico, el Departamento de Estado señaló que estas comienzan el 1 de junio y el 15 de mayo, respectivamente, y que ambas suelen extenderse hasta el 30 de noviembre.

El Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) prevé que la temporada de 2025 esté por encima de lo normal y pronostica lo siguiente:

De 13 a 19 tormentas

De 6 a 10 huracanes

De 3 a 5 huracanes importantes

Por ello, EE. UU. pide a sus ciudadanos que se inscriban en el Smart Traveler Enrollment Program (STEP) para recibir actualizaciones de seguridad.

“Tenga en cuenta que, en caso de lluvias intensas, una tormenta tropical o un huracán, es posible que no pueda salir de la zona durante 24 a 48 horas o más. Las carreteras podrían quedar inundadas u obstruidas por escombros, lo que puede afectar el acceso a los aeropuertos y las rutas terrestres de salida de las zonas afectadas. Los saqueos y la violencia esporádica después de los desastres naturales no son extraños, y es posible que el personal de seguridad no siempre esté disponible para ayudar”, añade la comunicación.

Recomienda contratar un seguro de viaje que cubra gastos imprevistos, incluidas emergencias médicas y evacuaciones.

Además, si una situación requiere una evacuación desde el extranjero, el Departamento de Estado puede coordinar con las aerolíneas comerciales para que los ciudadanos estadounidenses salgan de la forma más segura y eficiente posible, aunque los gastos de evacuación corren por cuenta del beneficiado.

También se pide a los estadounidenses que organicen un kit de artículos esenciales en un recipiente impermeable, que incluya: agua embotellada, cualquier medicamento que tome regularmente, alimentos no perecederos, radio a pilas y documentos vitales, especialmente pasaportes.

Otras recomendaciones

La Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA) y la NOAA tienen consejos adicionales en sus sitios web:

Monitoree la radio local, los medios de comunicación y el Centro Nacional de Huracanes (https://www.nhc.noaa.gov/) para estar al tanto de la evolución del clima.

Informe a sus amigos y familiares de su paradero.

Manténgase en estrecho contacto con su operador turístico, el personal del hotel y las autoridades locales para recibir instrucciones de evacuación durante una emergencia meteorológica.

Encontrará más información sobre huracanes y preparación ante tormentas en la página “Crisis y catástrofes en el extranjero: Prepárese” del Departamento de Estado.

Asistencia

Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de Guatemala

Boulevard Austriaco 11-51, zona 16

Sitio web: https://gt.usembassy.gov/es/

Teléfono: (502) 2354-0000

Correo electrónico: Navegador de Servicios para Estadounidenses

Póngase en contacto con la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado:

1-888-407-4747 (gratuito desde Estados Unidos y Canadá)

1-202-501-4444 (desde otros países)