EE. UU. destinará más de Q400 millones para fortalecer la respuesta sanitaria de Guatemala ante brotes infecciosos

Guatemala recibirá casi US$60 millones -unos Q459 millones- de Estados Unidos para fortalecer su sistema de salud y mejorar su capacidad de reacción ante brotes de enfermedades infecciosas, según un memorando de entendimiento firmado entre ambos países, informaron este viernes 27 de febrero fuentes oficiales.

El acuerdo, suscrito en el marco de la Estrategia de Salud Global “América Primero” de la Administración Trump, establece que Guatemala invertirá US$1.6 millones -unos Q12 millones- adicionales en nuevos gastos internos, como parte de una coinversión destinada a consolidar capacidades institucionales.

Según el Departamento de Estado, en colaboración con el Congreso estadounidense, los fondos permitirán robustecer el sistema de vigilancia epidemiológica, los laboratorios y los mecanismos de respuesta ante emergencias sanitarias.

Uno de los puntos centrales del memorando es la meta de que Guatemala pueda detectar brotes de enfermedades infecciosas en un plazo máximo de siete días, notificar a las autoridades internacionales en un día e implementar medidas de respuesta en los siguientes siete días.

Este esquema busca reducir el tiempo de reacción ante amenazas sanitarias emergentes y contener su propagación antes de que alcancen dimensiones regionales o internacionales.

El fortalecimiento incluye mejoras en infraestructura de laboratorio, sistemas de monitoreo, protocolos de notificación y coordinación interinstitucional, lo que podría elevar la capacidad del país para enfrentar crisis sanitarias.

Las autoridades estadounidenses señalaron que el objetivo es avanzar hacia sistemas de salud sostenibles y liderados por los propios países, con mayor autonomía técnica y operativa.

Cooperación en otros países

Además de Guatemala, Estados Unidos firmó acuerdos similares con Guinea y El Salvador.

En el caso de Guinea, el memorando tiene una duración de cinco años y un valor de US$142 millones, con una transición prevista hacia la gestión independiente de su sistema sanitario para el 2030.

Con El Salvador, el acuerdo contempla casi US$31.9 millones durante cinco años para fortalecer la vigilancia epidemiológica y la respuesta ante brotes, junto con una coinversión nacional superior a US$19.7 millones.

Hasta el 27 de febrero, el Departamento de Estado ha firmado 24 memorandos bilaterales en materia de salud mundial con países de África, Centroamérica y el Caribe, como parte de su estrategia global de cooperación sanitaria.