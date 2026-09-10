Ejecutivo concede permiso laboral a trabajadores del Estado el lunes 14 de septiembre

El Ministerio de Trabajo publicó este jueves 10 de septiembre en el Diario de Centro América el acuerdo gubernativo 149-2026, que concede permiso laboral con goce de salario el lunes 14 de septiembre a los servidores públicos que prestan sus servicios en las entidades centralizadas y descentralizadas de la administración pública.

El acuerdo exceptúa a los servidores públicos de las entidades centralizadas y descentralizadas de la administración pública que, en cumplimiento de su pacto colectivo de condiciones de trabajo, gocen del asueto un día distinto del indicado.

También exceptúa a los servidores públicos de las instituciones que presten servicios públicos esenciales o que tengan actividades programadas consideradas impostergables. En estos casos, las autoridades nominadoras deberán programar los turnos correspondientes para garantizar la prestación de los servicios.

Con este permiso laboral, los servidores públicos descansarán el lunes 14 y el martes 15 de septiembre con motivo de la Independencia de Guatemala.

Guatemala se prepara para conmemorar los 205 años de la firma del Acta de Independencia.

Este 15 de septiembre, bandas escolares marcharán en distintas ciudades del país, además de participar en otras actividades cívicas.

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