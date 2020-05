El Hospital Roosevelt ahora atiende a pacientes con coronavirus

El ingreso al Hospital Roosevel permanece cerrado, pues ya no recibirá pacientes, ya que solo atenderá a personas con coronavirus. (Foto Prensa Libre: Andrea Domínguez)

En cadena nacional, el presidente Alejandro Giammattei manifestó el jueves que se había puesto en aislamiento la sala de emergencia del Roosevelt, y no aceptaría a más enfermos y que los que se encuentran allí serían reubicados, pero no dijo que esto se debía a que ya se estaban utilizando espacios para la atención de pacientes positivos.

El director del Roosevelt, Marco Antonio Barrientos, explicó que los casos positivos han desbordado los sistemas de salud y Guatemala no es la excepción. Añadió que los hospitales Temporal del Parque de la Industria y el de Villa Nueva ya se encuentran llenos, por lo que ese nosocomio ha comenzado a atender pacientes contagiados.

“Ellos ya toparon y las autoridades del Ministerio de Salud se están movilizando para buscar otras áreas donde tener a los pacientes positivos en condiciones adecuadas”, enfatizó Barrientos.

Además, señaló que el Hospital Roosevelt había construido un área frente a la emergencia y otra en el parqueo de pediatría donde se efectuaban los tamizajes y se atendía a pacientes con sintomatología o contactos de casos positivos. Cada una de las áreas, construidas en marzo, tenían cinco ambientes.

Los bunkers construidos en un mes tienen tres habitaciones aisladas, dos de clasificación, baños y duchas aisladas, de donde eran trasladados a los hospitales, pero luego del tope de estos, estas áreas también fueron utilizadas.

“Una persona dio positivo”

Sin embargo este viernes Giammattei explicó que el Hospital Roosevelt está cerrado para la hospitalización de pacientes como medida de prevención, debido a que una persona que visitó a un enfermó dio positivo a covid-19.

“Cerramos y aislamos la sala. Ya se hizo el primer hisopado y salió negativo. Se le va a hacer hisopado en las próximas 72 horas a todo el personal y a todos los pacientes del Roosevelt”, dijo el gobernante.

“El Hospital Roosevelt no se está cerrando”, afirmó Giammattei. Ejemplificó que si alguien se fractura una pierna y llega a la emergencia, será atendido y si necesita un yeso se le pone en la emergencia.

Añadió que si el paciente llegara a necesitar una operación “se le traslada a un lugar en donde sanitariamente sea seguro, hasta que declaremos sanitariamente seguro el hospital”.

Atienden a pacientes con covid-19

“Nosotros, en el Hospital Roosevelt, ampliamos ya parte de nuestra emergencia para poder atender a los pacientes, en este momento tenemos mínimo 25 pacientes en el área de adultos positivos leves, no había sintomatología, tenemos nueve pacientes que están en condición moderada, son pacientes positivos que requieren de oxígeno y seis pacientes en condición crítica. Las áreas no son tan grandes, no son áreas de hospitalización y no podemos tener a los pacientes en condiciones inhumanas, siguen siendo seres humanos que requieren de lo mejor que podamos hacer por ellos”, manifestó el director.

Barrientos añadió que se le ha dado capacitación al personal del área de enfermería sobre los protocolos de protección para la atención de pacientes. Además, dijo que no todas las áreas necesitan un traje de protección personal (EPP) o una bata impermeable, ya que depende del lugar y tipo de paciente.

El jueves, la emergencia se llenó, por ello se comenzó a buscar otros espacios para los pacientes con coronavirus.

“Empezamos a revisar el hospital para ver dónde podíamos ubicarlos y revisamos el servicio de neurocirugía, que tenía mínima cantidad de pacientes y hablando con el jefe de ese espacio nos indicaba que podían trasladarlos a otros servicios y darles seguimiento y en su momento adecuado darles egreso”, explicó el director del Rooselvet, con el objetivo de dejar el espacio disponible para la atención de más casos positivos de covid-19.

Personal se niega a atender a pacientes positivos

Barrientos también detalló que enfermeras del área de neurocirugía se han negado a recibir equipo para atender a los pacientes que serán trasladados.

“Al vaciar este servicio y pedirle a la supervisora ‘háganos favor de trasladarlos a la cirugía’ para tener disponible el área, al personal se le iba a entregar el equipo, el cual rechazaron y dijeron que no lo querían y que no lo recibirían y no hay problema, pero nosotros tenemos que velar porque ese paciente que es positivo, que es un ser humano, un guatemalteco, un hermano que necesita una buena atención podamos darle un lugar cómodo donde estar”, manifestó el director.

“Tragimos personal de la emergencia que tenía su bata impermeable, su gorro, marcarilla, careta y o lentes para que atendiera a estos pacientes”, narró Barrientos como parte de una respuesta a un video que circuló el jueves donde enfermeras se quejaban por la falta de equipo para la atención de estos casos.

“He insistido que les entreguen el equipo, pero si ellas no quieren recibirlo no podemos hacer nada”, aseguró.

Añadió que los pacientes leves serían trasladados a áreas dignas durante ese proceso de la enfermedad y pidió flexibilidad al personal, pues los casos por la pandemia crecerán aún más y habrá que trasladar a pacientes.

“No quiere decir con esto que estemos descuidando el bien de nuestro personal, ya que por ello nos hemos esforzado por conseguir todo y todo lo hay, las mismas enfermeras de la emergencia estaban un poco incómodas con la actitud de este personal, ya que ellas mismas dicen que sí se ha recibido capacitación”, señaló Barrientos, quien reconoce que existe temor por contagiarse y contagiar a sus familias.