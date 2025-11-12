El Trébol se blinda con cierres viales y clausura de pasarela por partido eliminatorio entre Guatemala y Panamá

La mañana del jueves 13 de noviembre, con motivo del duelo eliminatorio entre las selecciones de Guatemala y Panamá en el estadio Manuel Felipe Carrera, más conocido como El Trébol, las autoridades municipales reforzarán las medidas de movilidad y seguridad vial en los alrededores del recinto, ubicado en la zona 3 de la Ciudad de Guatemala.

El encuentro, programado para las 20.00 horas, tiene carácter decisivo para Guatemala, que actualmente suma cinco puntos en el Grupo A de las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, uno menos que Panamá y Surinam, ambos con seis.

Según información proporcionada por la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito del Municipio de Guatemala (Emetra) y la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (Fedefut), los cierres vehiculares se concentrarán en las zonas 3, 7 y 12, en las inmediaciones del estadio.

Las rutas alternas recomendadas para evitar congestión son el bulevar La Democracia (Kaminal Juyú), el periférico, la avenida Bolívar, la calzada Atanasio Tzul, la avenida Don Bosco, la calzada Roosevelt y el bulevar La Madre (zona 7).

Héctor Flores, gerente de Emetra, informó que la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala restringirá el paso vehicular en varios tramos cercanos al estadio. Las restricciones afectarán la circulación en los siguientes sectores:

7ª avenida, de la 33 a la 9ª calle, zona 8.

6ª avenida, entre la 37 y la 9ª calle.

2ª avenida, desde la calzada San Juan hasta la 9ª calle, zona 7.

Además, el tramo del Trébol hacia la avenida Bolívar tendrá cierre parcial por la alta afluencia peatonal. Las calles internas junto al estadio quedarán habilitadas únicamente para peatones y servicios de emergencia.

Las vías habilitadas durante el operativo serán: avenida Bolívar en ambos sentidos, calzada San Juan, calzada Aguilar Batres, 37 y 33 calles de la zona 8, así como la 9ª y la 7ª calle de la zona 7.

Entre las medidas destacadas está el cierre de la pasarela con vista al estadio, usualmente utilizada por peatones para observar parte del juego desde el exterior. Las autoridades explicaron que esta estructura fue diseñada para tránsito continuo y no para soportar el peso de personas detenidas. Por seguridad, estará clausurada durante todo el evento y contará con vigilancia.

Flores también señaló que los buses que normalmente se estacionan en el Trébol deberán hacerlo en otro sector.

“Hemos hecho un llamado a los empresarios de transporte extraurbano, porque sobre todo en los alrededores del estadio funcionan las rutas que van hacia el occidente del país. En este momento ya les dijimos qué cambios viales habrá para que ellos conversen con sus pilotos, pero, además, con los usuarios, porque hoy lo que vamos a hacer es utilizar los jerseys y los camellones que tenemos sobre la ruta, a la altura del Trébol, para que en ese lugar tomen la carga del pasaje, al menos ese día que será el encuentro”, detalló.

Flores agregó que el perímetro de prohibición de parqueo se extenderá hasta 500 metros alrededor del estadio, y solo los residentes podrán acceder con restricciones. Las autoridades recordaron que estas medidas buscan priorizar la seguridad vial y peatonal, así como garantizar el libre acceso de cuerpos de socorro en caso de emergencia.

🛑 Cierres previstos por el partido Guatemala–Panamá

Vías con cierre total:

7ª avenida, de 33 a 9ª calle, zona 8.

6ª avenida, entre 37 y 9ª calle.

2ª avenida, desde calzada San Juan hasta 9ª calle, zona 7.

Cierre parcial:

Trébol hacia avenida Bolívar (por afluencia peatonal).

Solo acceso peatonal y de emergencia:

Calles internas junto al estadio.

Rutas habilitadas:

Avenida Bolívar (ambos sentidos).

Calzada San Juan.

Calzada Aguilar Batres.

37 y 33 calles, zona 8.

9ª y 7ª calles, zona 7.

