Embalse de la hidroeléctrica Chixoy alcanza su punto máximo y obliga al INDE a liberar millones de litros de agua

El embalse de la hidroeléctrica Chixoy, ubicado en San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, alcanzó su nivel máximo debido a las lluvias intensas registradas en los últimos días, propias de la temporada invernal, informaron fuentes oficiales.

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) informó que se abrieron las compuertas de manera controlada para liberar el exceso de agua.

El objetivo es mantener el nivel del embalse dentro de los parámetros normales y asegurar el funcionamiento adecuado de la planta.

La entidad recordó que estos procedimientos se han aplicado desde la puesta en operación de la hidroeléctrica, hace más de 40 años, como parte del protocolo de seguridad durante la época lluviosa.

“Liberar agua de forma controlada permite conservar el nivel operativo de la presa y contribuye a reducir riesgos para las comunidades situadas aguas abajo”, señaló el INDE.

Según una emisora local, el INDE también habría indicado que se socializó esta medida con las comunidades cercanas mediante los medios de información disponibles en el área, a fin de prevenir riesgos y mantener informada a la población.

La planta Chixoy es la principal generadora de energía del país: produce el 60% de la electricidad del INDE y representa el 15% de la generación a nivel nacional.