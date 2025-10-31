Emetra activa cierres viales en la zona 3 por visitas al Cementerio General en Día de los Santos

Por la celebración del Día de Todos los Santos, el Cementerio General de la zona 3 espera recibir a más de un millón de visitantes entre el sábado 1 y el domingo 2 de noviembre, según informaron sus autoridades.

Amílcar Montejo, jefe de Comunicación de Emetra, indicó que los cierres vehiculares comenzaron el viernes 31 de octubre a las 21 horas. Las restricciones abarcan desde la 17 hasta la 24 calle, entre la avenida Elena y la avenida El Cementerio.

Montejo recomendó evitar transitar por el sector y optar por llegar a pie o utilizar transporte público, debido a la alta concentración de personas esperada en las inmediaciones.

Como es habitual en esta fecha, en los alrededores del camposanto se instalarán ventas de flores, alimentos y otros productos tradicionales. Las autoridades hacen un llamado a los visitantes para que tomen precauciones y respeten las disposiciones de movilidad durante la conmemoración.

