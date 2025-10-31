Comunitario
Emetra activa cierres viales en la zona 3 por visitas al Cementerio General en Día de los Santos
Más de un millón de personas visitarán el Cementerio General por el Día de los Santos, por lo que Emetra activó cierres viales en la zona 3 desde este viernes a las 21 horas.
Miles de personas visitan el Cementerio General durante la celebración del Día de Todos los Santos. (Foto Prensa Libre: Esbin García)
Por la celebración del Día de Todos los Santos, el Cementerio General de la zona 3 espera recibir a más de un millón de visitantes entre el sábado 1 y el domingo 2 de noviembre, según informaron sus autoridades.
Amílcar Montejo, jefe de Comunicación de Emetra, indicó que los cierres vehiculares comenzaron el viernes 31 de octubre a las 21 horas. Las restricciones abarcan desde la 17 hasta la 24 calle, entre la avenida Elena y la avenida El Cementerio.
Montejo recomendó evitar transitar por el sector y optar por llegar a pie o utilizar transporte público, debido a la alta concentración de personas esperada en las inmediaciones.
Como es habitual en esta fecha, en los alrededores del camposanto se instalarán ventas de flores, alimentos y otros productos tradicionales. Las autoridades hacen un llamado a los visitantes para que tomen precauciones y respeten las disposiciones de movilidad durante la conmemoración.
Iniciarán cierres viales en Cementerio General, precaución a eso de las 9:00 a 9:30 de la noche.#PoliciaMT #TraficoGT #TransitoGT #OrdenYservicio pic.twitter.com/LAwylPwmKC— Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) November 1, 2025