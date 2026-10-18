Empleos en Polonia: cobros de Q30 mil, denuncias y el caso de un periodista asesinado

El 11 de agosto de 2026, la Municipalidad de Cubulco, Baja Verapaz, anunció una jornada de inducción y recepción de documentos para vecinos interesados en trabajar en el sector cárnico en Polonia. La publicación señaló a Latin Jobs, en colaboración con la empresa polaca Cedrob, como participantes del proceso.

Días después, la comuna anunció que 51 vecinos viajarían a Polonia con visa de trabajo. El 25 de agosto, Noti Cubulco publicó imágenes de los primeros 11 en el Aeropuerto Internacional La Aurora.

Las mismas imágenes fueron difundidas posteriormente por la cuenta de TikTok de Human Resource Outsourcing (HRO), empresa que figura actualmente como reclutadora activa en el registro del Ministerio de Trabajo. El hallazgo introduce a un segundo intermediario en el proceso, distinto de Latin Jobs, cuyo papel exacto todavía debe establecerse.

La empresa fue consultada sobre su participación en el reclutamiento, la gestión de visas y el traslado de los trabajadores de Cubulco hacia Polonia, pero hasta el cierre de esta edición no había respondido.

Ese día, Noti Cubulco publicó fotografías de personas con equipaje en el Aeropuerto Internacional La Aurora y afirmó que el alcalde había despedido a “los primeros 11 paisanos” que viajarían a Polonia.

Prensa Libre mostró las imágenes al Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), pero la entidad respondió que no puede confirmar movimientos individuales por normas de confidencialidad. La Embajada de Polonia en Panamá tampoco confirmó si esas personas solicitaron o recibieron visas laborales.

La oferta apareció en un municipio donde la migración por falta de empleo tiene antecedentes documentados. En 2018, este diario recogió historias de jóvenes de Cubulco que no encontraban trabajo y migraban hacia Estados Unidos.

Al consultar al Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab), surgió otra pieza: Latin Jobs no está registrada ni autorizada para reclutar trabajadores guatemaltecos en el extranjero. La cartera agregó que Guatemala no tiene convenio bilateral de movilidad laboral con Polonia y que su Programa de Trabajo Temporal en el Extranjero no ha enviado trabajadores hacia ese país.

La investigación comenzó a partir de otra alerta: el reclutamiento de latinoamericanos para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania.

Este rotativo documentó en septiembre el caso de Carlos Alfredo González, excabo del Ejército que viajó a Rusia, fue enviado al frente y sigue desaparecido. Ninguna fuente vinculó las ofertas hacia Polonia con reclutamiento militar. Tampoco se ha confirmado de forma independiente la relación entre Latin Jobs y Cedrob señalada por la Municipalidad; el alcalde no respondió.

Entre el 1 de enero y el 11 de octubre de 2026, el IGM registró 7 mil 329 salidas de guatemaltecos con visa de trabajo: 5 mil 52 hacia Canadá, mil 380 a Estados Unidos y 807 a México. Polonia no aparece.

El IGM explicó que no hay vuelos directos entre Guatemala y Polonia y que, en numerosos registros, el país de escala queda consignado como destino, por lo que no puede establecer cuántos connacionales terminan realmente en Polonia.

Integrantes del grupo anunciado para trabajar en Polonia abordan un autobús. La Municipalidad de Cubulco informó que los 51 beneficiados viajarían distribuidos en cuatro grupos. (Foto Prensa Libre: captura transmisión en vivo Facebook de alcalde de Cubulco).

Q30 mil por Polonia

Prensa Libre llegó de incógnito al segundo nivel del Mercado Santa María, en Zacapa, donde funcionan las oficinas de Dainsa.

Quien atendió explicó que Dainsa es “totalmente privada” y que sus servicios cuestan Q18 mil para Estados Unidos y Q22 mil para Canadá. Después del pago, indicó, se firma un “contrato de servicios” mediante el cual la empresa se compromete a conseguir una oportunidad laboral.

Cuando se preguntó por Polonia, la respuesta fue afirmativa. El precio: Q30 mil.

“Para Polonia sí es un poco más elevado el costo debido a que acá ya corre por cuenta de la empresa los boletos aéreos”, explicó. El proceso tardaría entre dos y tres meses y, según afirmó, “no se necesita visa”, sino un permiso de trabajo.

La Embajada de Polonia en Panamá, que tiene jurisdicción consular sobre Guatemala, respondió algo distinto: para trabajar durante más de 90 días, los guatemaltecos deben contar, con carácter general, con permiso de trabajo y solicitar una visa nacional tipo D.

“Las solicitudes de visado se atienden únicamente en persona”, respondió vía correo electrónico. El trámite debe hacerse en Panamá y el Consulado Honorario en Guatemala no está autorizado para expedir esas visas.

La Embajada añadió que la exención de visa para estancias cortas “no debe interpretarse como una autorización general para ingresar en Polonia con fines laborales”.

Las advertencias

Dainsa y Protursa han utilizado conjuntamente documentación para solicitar pasaporte, DPI, antecedentes y otros requisitos relacionados con procesos de trabajo en el extranjero. En redes sociales difundieron además oportunidades laborales hacia Polonia.

En esas plataformas también aparecieron reclamos. Capturas de septiembre de 2024 y abril de 2025 muestran a usuarios que acusaban a Dainsa de haber recibido dinero por oportunidades que, según sus relatos, no se concretaron. En uno de los mensajes se utilizó la expresión “estafadores”. Una publicación mostraba las oficinas del Mercado Santa María, el mismo lugar visitado por este matutino.

Mintrab confirmó que Dainsa actualmente no está autorizada para reclutamiento, intermediación o colocación. Aunque su registro tenía vigencia hasta noviembre de 2025, la Dirección General de Empleo lo suspendió desde marzo de ese año, por seis meses, en seguimiento a quejas presentadas por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

La cartera no explicó qué hechos contenían esas quejas ni qué ocurrió al concluir la suspensión.

Mintrab recordó además que está prohibido cobrar tarifas al trabajador por servicios de reclutamiento. Dainsa indicó que los Q30 mil para Polonia incluían boletos aéreos; la cartera aún debe precisar qué conceptos puede cobrar legalmente un intermediario.

Cinco denuncias

El Ministerio Público (MP) confirmó cinco denuncias activas por estafa: tres contra Dainsa —dos de 2026 y una de 2025— y dos contra Protursa, ambas de este año. No ha precisado si se originaron por ofertas de empleo en el extranjero ni si alguna está vinculada con Polonia.

Existe otro expediente. En 2025, una persona denunció que le ofrecieron gestionar un trabajo en Polonia desde oficinas de la zona 12 capitalina. Según la Fiscalía, hizo pagos por Q16 mil 850 depositados en dos cuentas. El viaje no ocurrió.

Uno de los señalados compareció y devolvió parte del dinero; la investigación continuaba para localizar al segundo. El MP no ha vinculado ese expediente con Dainsa o Protursa.

Antes del asesinato

El 14 de enero de 2022, Noticias del Puerto, medio del periodista Orlando Villanueva, publicó Guatemaltecos son explotados tras recibir falsa oferta laboral en Polonia.

Entre las imágenes aparecían comprobantes bancarios de 2021. Dos muestran depósitos por Q20 mil a nombre de Edwin Estuardo Alvarado Cruz y Jonatan Josué Ardón Rodas.

Villanueva fue asesinado a balazos el 8 de marzo de 2022 en Puerto Barrios, Izabal, menos de dos meses después.

El 2 de junio de 2025, el MP informó que Alvarado Cruz y Ardón Rodas fueron condenados a ocho años de prisión inconmutables y una multa de Q300 mil cada uno por trata de personas en modalidad de explotación laboral.

Según la Fiscalía contra la Trata de Personas, Alvarado ofrecía empleos en Polonia y exigía entre Q20 mil y Q25 mil para cubrir el viaje. Ardón coordinaba con él y realizaba trámites antes de enviar a las víctimas. En Polonia, los trabajadores fueron sometidos a condiciones distintas de las ofrecidas y recibieron salarios inferiores a los prometidos.

Un investigador que ha seguido el caso sostiene que, después del crimen, personas señaladas en asuntos relacionados con las visas hacia Polonia intentaron orientar la atención hacia otras denuncias de Villanueva, entre ellas extracción ilegal de jade en Morales y corrupción en la Municipalidad de Puerto Barrios. Según el investigador, esos temas existían, pero no constituían el núcleo del asunto que seguía entonces.

Prensa Libre preguntó al MP si las publicaciones de Noticias del Puerto sobre Polonia y los comprobantes fueron incorporados a la investigación del asesinato.

El MP respondió que “no se identificó información sobre la publicación de los comprobantes de depósitos ni documentación que permita establecer que estos hayan sido incorporados a la investigación”.

Tampoco consta que esa información haya sido trasladada a la Fiscalía contra la Trata de Personas, por lo que no pudo confirmar un cruce entre ambas fiscalías.

Documentos oficiales confirman además que Villanueva prestó servicios técnicos en 2020 para la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, con funciones de comunicación, cobertura informativa y fotografía.

Investigan en Polonia

En noviembre de 2022, Marcin Wójcik y Bartosz Józefiak, de Superwizjer de TVN y Duży Format de Gazeta Wyborcza, publicaron La trampa polaca. El misterio de la muerte de un periodista de Guatemala.

El reportaje documentó abusos contra trabajadores latinoamericanos, incluidos guatemaltecos, y presentó a Villanueva como un periodista que ayudaba a compatriotas engañados y fue asesinado mientras seguía esos casos.

El trabajo puso el foco en la agencia Easttrees, en Zielona Góra. En mayo de 2024, la Fiscalía de esa ciudad abrió una investigación por vulneraciones de derechos laborales y de seguridad social.

En septiembre de 2025 acusó a la propietaria por hechos que, según la Fiscalía, perjudicaron a 4 mil 378 trabajadores extranjeros. La acusada no aceptó los cargos. No se ha establecido cuántos eran guatemaltecos.

Controles 2025-2026

En julio de 2025, autoridades polacas localizaron en Puławy a tres guatemaltecos y 34 colombianos trabajando sin la documentación requerida. En agosto, otros cuatro chapines aparecieron en plantas avícolas de Łódź tras exceder el período permitido sin visa.

En mayo de 2026, una inspección en Iława detectó ocho guatemaltecos sin permiso laboral. La Guardia Fronteriza indicó que una agencia envió a 70 extranjeros con constancias ficticias de estudios.Otro operativo halló cerca de Wrocław a colombianos, guatemaltecos y venezolanos que ingresaron como turistas y laboraron sin autorización.

En julio, otros tres connacionales aparecieron entre 42 extranjeros sin permisos en plantas de Ostróda; algunos no tenían contrato escrito. El presidente de la agencia aceptó responsabilidad y solicitó una multa de 40 mil zlotys, unos US$10 mil 250.

El 24 de septiembre, otro guatemalteco fue identificado en un centro logístico cerca de Białystok y recibió orden de retorno. Desde entonces, la oferta laboral incluía salarios de US$5 mil a US$8 mil.

Qué hizo Guatemala

Después de conocerse los casos de 2022, Mintrab informó que Easttrees no estaba registrada como reclutadora en Guatemala. Cancillería asistió a guatemaltecos afectados en Polonia y los remitió al Servicio Nacional de Empleo.

La actual administración de Mintrab informó que no recibió de la gestión anterior “mayores antecedentes ni información documentada” sobre las actuaciones relacionadas con esos casos. Desde 2024, tres dependencias de esa cartera mantienen seguimiento en atención a una denuncia presentada ante la Procuraduría General de la Nación en enero de aquel año, aunque no informó quién la presentó ni contra quién.

También indicó que hay una mesa interinstitucional con Minex, la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, el IGM y otras instituciones. No precisó si desde 2024 ha identificado otros reclutadores que ofrezcan empleos en Polonia ni si alguna empresa ha reportado formalmente trabajadores enviados a esa nación.

El 11 de marzo de 2024, la Embajada de Guatemala en Varsovia se reunió con la Inspección Estatal del Trabajo de Polonia para abordar contratos, salarios, seguridad social, legalidad del empleo y cobros de intermediarios.

Cancillería informó que respondería el 22 de octubre, mediante Acceso a la Información Pública, cuántos guatemaltecos han recibido asistencia por problemas laborales en Polonia desde 2022 y qué seguimiento dio al caso Easttrees.

Mientras Mintrab, Minex, el MP y el IGM conservan piezas dispersas, Guatemala aún no sabe cuántos connacionales llegaron a Polonia, quién los reclutó, cuánto pagaron ni en qué condiciones terminaron trabajando.

Al frente de guerra

El reclutamiento de latinoamericanos para la guerra entre Rusia y Ucrania fue la alerta que inicialmente llevó a Prensa Libre a indagar ofertas de empleo hacia Europa.

En Guatemala existe al menos un caso documentado. Carlos Alfredo González, quien había sido cabo del Ejército, salió de Centroamérica el 15 de junio de 2026, pasó por Panamá y Estambul y llegó a Moscú dos días después.

Según relató su esposa la oferta incluía pagos elevados y beneficios migratorios.

González inicialmente le dijo que trabajaría como mecánico, pero posteriormente pasó por exámenes médicos y entrenamiento y terminó desplegado en una zona de combate. La última comunicación con su familia ocurrió el 8 de septiembre. Desde entonces está desaparecido.

La Cancillería colombiana informó en septiembre que pidió a Rusia y Ucrania detener la vinculación de ciudadanos de ese país a sus fuerzas armadas. Hasta entonces registraba 863 solicitudes de asistencia consular relacionadas con Ucrania y 890 con Rusia, entre fallecidos, desaparecidos, detenidos y otros casos.

En Perú, la Fiscalía investiga casos en los que ciudadanos habrían sido atraídos con ofertas para trabajar en seguridad en Rusia y terminaron involucrados en el conflicto.

Un presunto reclutador quedó en prisión preventiva en octubre por trata de personas; uno de los peruanos vinculados al caso murió en combate.