En imágenes: así se preparan centros comerciales, parques y otros lugares para la reapertura de fin de semana

Varios centros comerciales del país se preparan para la llegada de cientos de visitantes. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

El Ejecutivo levantó las restricciones por el coronavirus, pero el presidente Alejandro Giammattei, en cadena nacional, pidió que no se abusara de la reapertura y que se siguieran al pie de la letra los protocolos de seguridad.

LE PUEDE INTERESAR: Por qué ha tenido una reapertura ejemplar Nueva York EFE 2 de octubre de 2020 a las 03:15h

“Que Dios nos acompañe”, dijo Giammattei, al asegurar que el sistema de salud está preparado para afrontar la nueva fase de reapertura.

El mandatario animó a los guatemaltecos a cuidarse ahora que vence el estado de Calamidad y terminan disposiciones como el toque de queda: no salir de casa si no es necesario, no visitar lugares aglomerados, no abordar buses que no respeten los protocolos sanitarios fueron algunos ejemplos.

Así se preparan algunos comercios y otros lugares de recreación para su reapertura:

Parque Érick Barrondo, zona 7

Centros comerciales, zona 10