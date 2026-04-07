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EN VIVO: bloqueos en carreteras afectan la movilidad vehicular en Guatemala este 7 de abril
En al menos tres departamentos de Guatemala se registran bloqueos de carreteras este martes 7 de abril.
Bloqueo en la aldea Puerta Roja, Cuilapa, Santa Rosa. (Foto: tomada del video de Visor GT suroriente)
En Guatemala se registran tres bloqueos de carreteras este martes 7 de abril, según los reportes de Provial.
Las manifestaciones impiden la movilidad vehicular en rutas principales, donde los manifestantes han colocado ramas y otros objetos para impedir el paso.
Según medios locales, las manifestaciones son por distintos motivos, entre estos por el alza en el costo del pasaje y la contaminación de un río.
Las manifestaciones se registran en El Asintal, Retalhuleu; Cuilapa, Santa Rosa, y Cobán, Alta Verapaz.
En los últimos días, en Guatemala ha habido manifestaciones por los efectos en la economía derivados del aumento del precio de los combustibles.
Asistencia Turística del Instituto Guatemalteco de Turismo también confirma los bloqueos en los referidos departamentos.
Rutas bloqueadas
Ruta CA2- Occidente
- Kilómetro 189.3, El Asintal, Retalhuleu
Ruta Nacional-16
- Km 72, aldea Puerta Roja, Cuilapa, Santa Rosa
Ruta CA-14
- Km 210, entrada principal a Cobán, Alta Verapaz
Bloqueo en Cuilapa, Santa Rosa
Pobladores manifiestan contra el aumento del pasaje, han colocado troncos y ramas para impedir el paso de vehículos.
Manifestación en El Asintal, Retalhuleu
De acuerdo con medios locales, pobladores manifiestan por la contaminación de un río.
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