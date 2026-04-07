EN VIVO: bloqueos en carreteras afectan la movilidad vehicular en Guatemala este 7 de abril

EN DIRECTO

Comunitario

EN VIVO: bloqueos en carreteras afectan la movilidad vehicular en Guatemala este 7 de abril

En al menos tres departamentos de Guatemala se registran bloqueos de carreteras este martes 7 de abril.

|

time-clock

BLOQUEO DE CARRETERAS. CUILAPA

Bloqueo en la aldea Puerta Roja, Cuilapa, Santa Rosa. (Foto: tomada del video de Visor GT suroriente)

En Guatemala se registran tres bloqueos de carreteras este martes 7 de abril, según los reportes de Provial.

Las manifestaciones impiden la movilidad vehicular en rutas principales, donde los manifestantes han colocado ramas y otros objetos para impedir el paso.

Según medios locales, las manifestaciones son por distintos motivos, entre estos por el alza en el costo del pasaje y la contaminación de un río.

Las manifestaciones se registran en El Asintal, Retalhuleu; Cuilapa, Santa Rosa, y Cobán, Alta Verapaz.

EN ESTE MOMENTO

JORNADA LEGISLATIVA 19 DE ENERO. Se cubri en el palacio legislativo la actividad de los diputados este lunes 19 de enero. En la imagen, se llev a cabo la sesin ordinaria 1 del 2026, esta estuvo marcada por la aprobacin del estadio de sitio y la juramentacin de la Postuladora para los magistrados del TSE. Momento de la juramentacin de la Postuladora para la eleccin de magistrados del TSE. Walter Mazariegos. Juan Diego Gonzlez. 190126

Cuánto gana el rector de la Usac: ingresos de Walter Mazariegos en 2025

Right
Logo de la Universidad de San Carlos de Guatemala frente al edificio de Rectoría durante el proceso de elección de cuerpos electorales

Gobierno pide respeto a la legalidad en elección de rector de la Usac y descarta cierre del campus

Right

En los últimos días, en Guatemala ha habido manifestaciones por los efectos en la economía derivados del aumento del precio de los combustibles.

Asistencia Turística del Instituto Guatemalteco de Turismo también confirma los bloqueos en los referidos departamentos.

Rutas bloqueadas

Ruta CA2- Occidente

  • Kilómetro 189.3, El Asintal, Retalhuleu

Ruta Nacional-16

  • Km 72, aldea Puerta Roja, Cuilapa, Santa Rosa

Ruta CA-14

  • Km 210, entrada principal a Cobán, Alta Verapaz

07 de abril 2026, 10:52h

Bloqueo en Cuilapa, Santa Rosa

Pobladores manifiestan contra el aumento del pasaje, han colocado troncos y ramas para impedir el paso de vehículos.

07 de abril 2026, 10:45 h

Manifestación en El Asintal, Retalhuleu

De acuerdo con medios locales, pobladores manifiestan por la contaminación de un río.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Bloqueo de carreteras Manifestaciones en Guatemala Precio de combustibles Provial 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS