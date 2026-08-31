En Vivo: bloqueos en carreteras de Guatemala este 31 de agosto por alza en el combustible

Manifestantes bloquean tramos carreteros principales en Guatemala este lunes 31 de agosto por el alza en los precios de los combustibles, según anunciaron los organizadores.

De acuerdo con el reporte de Provial, los bloqueos se registran en la ruta Interamericana, la ruta al suroccidente y otros tramos.

Los manifestantes han colocado palos y otros obstáculos para impedir la movilidad vehicular.

Las manifestaciones fueron anunciadas desde el fin de semana; además, se prevé una movilización de transportistas en la capital.

Los bloqueos ya afectan la movilidad de muchas personas que se dirigen a sus trabajos, centros de estudio o actividades comerciales.

Rutas bloqueadas

Ruta Interamericana

Km 129 en Los Encuentros, Sololá

Km 178 Nahualá, Sololá

Km 117 en Las Trampas, Chichicastenango

Km 88 en Tecpán Guatemala, Chimaltenango

Ruta al Suroccidente

Km 278, frontera del Carmen, San Marcos

Km 247, Crucero de La Virgen, Pajapita, San Marcos

Km 125 en el ingreso de Río Bravo, Suchitepéquez

Ruta RD-PET-011

Km 376 Las Pozas, Sayaxché, Petén

Ruta RN-01

Km 188 en San Cristóbal Totonicapán

Km 212 en San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango

31 de agosto 2026, 08:55h Reportan manifestación en Sibilia, Quetzaltenango



La movilidad vehicular también está interrumpida en el área del referido municipio, donde los manifestante rechazan el alza en los precios de los combustibles.

31 de agosto 2026, 08:42h Camagro se pronuncia por bloqueos



"Los bloqueos ponen en riesgo el abastecimiento y la distribución de alimentos e insumos esenciales, afectando a miles de pequeños productores, trabajadores y familias guatemaltecas, y poniendo en riesgo la seguridad alimentaria del país", afirmó en un comunicado.

31 de agosto 2026, 08:20h El paso está interrumpido en Tecpán Guatemala, Chimaltenango



El paso de vehículos también está interrumpido entre los kilómetros 87 y 88 de la ruta Interamericana, donde manifestantes han atravesado un camión y otros obstáculos.

31 de agosto 2026, 08:05h Informan de manifestación en el ingreso a la zona central de Petén



Transportistas bloquean el ingreso a la zona central de Petén frente al Aeropuerto Mundo Maya, en Santa Elena, Flores. Los manifestantes han atravesado vehículos para impedir el paso.

31 de agosto 2026, 07:55h Manifestación impide el paso en tramo de Río Bravo



Otro de los bloqueos se registra en el kilómetro 125 de la ruta al suroccidente. En el lugar, los manifestantes han colocado ramas para impedir el paso de vehículos.

31 de agosto 2026, 07:40h Bloqueos afectan la movilidad en Guatemala

Provial reporta al menos ocho carreteras con bloqueos este lunes 31 de agosto.