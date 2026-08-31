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En Vivo: bloqueos en carreteras de Guatemala este 31 de agosto por alza en el combustible
Guatemala vive una jornada de manifestaciones en sus principales rutas este 31 de agosto, debido al alto precio del combustible.
Manifestantes bloquean tramos carreteros principales en Guatemala este lunes 31 de agosto por el alza en los precios de los combustibles, según anunciaron los organizadores.
De acuerdo con el reporte de Provial, los bloqueos se registran en la ruta Interamericana, la ruta al suroccidente y otros tramos.
Los manifestantes han colocado palos y otros obstáculos para impedir la movilidad vehicular.
Las manifestaciones fueron anunciadas desde el fin de semana; además, se prevé una movilización de transportistas en la capital.
Los bloqueos ya afectan la movilidad de muchas personas que se dirigen a sus trabajos, centros de estudio o actividades comerciales.
Rutas bloqueadas
Ruta Interamericana
- Km 129 en Los Encuentros, Sololá
- Km 178 Nahualá, Sololá
- Km 117 en Las Trampas, Chichicastenango
- Km 88 en Tecpán Guatemala, Chimaltenango
Ruta al Suroccidente
- Km 278, frontera del Carmen, San Marcos
- Km 247, Crucero de La Virgen, Pajapita, San Marcos
- Km 125 en el ingreso de Río Bravo, Suchitepéquez
Ruta RD-PET-011
- Km 376 Las Pozas, Sayaxché, Petén
Ruta RN-01
- Km 188 en San Cristóbal Totonicapán
- Km 212 en San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango
Reportan manifestación en Sibilia, Quetzaltenango
La movilidad vehicular también está interrumpida en el área del referido municipio, donde los manifestante rechazan el alza en los precios de los combustibles.
Camagro se pronuncia por bloqueos
"Los bloqueos ponen en riesgo el abastecimiento y la distribución de alimentos e insumos esenciales, afectando a miles de pequeños productores, trabajadores y familias guatemaltecas, y poniendo en riesgo la seguridad alimentaria del país", afirmó en un comunicado.
El paso está interrumpido en Tecpán Guatemala, Chimaltenango
El paso de vehículos también está interrumpido entre los kilómetros 87 y 88 de la ruta Interamericana, donde manifestantes han atravesado un camión y otros obstáculos.
Informan de manifestación en el ingreso a la zona central de Petén
Transportistas bloquean el ingreso a la zona central de Petén frente al Aeropuerto Mundo Maya, en Santa Elena, Flores. Los manifestantes han atravesado vehículos para impedir el paso.
Manifestación impide el paso en tramo de Río Bravo
Otro de los bloqueos se registra en el kilómetro 125 de la ruta al suroccidente. En el lugar, los manifestantes han colocado ramas para impedir el paso de vehículos.
Bloqueos afectan la movilidad en Guatemala
Provial reporta al menos ocho carreteras con bloqueos este lunes 31 de agosto.