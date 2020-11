En vivo: Huracán Iota se fortalece y alcanza la categoría 5

Centroamérica sigue bajo la amenaza del huracán Iota, por lo que las autoridades han emitido las alertas ante la advertencia y efectos por su posible impacto.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos alertó este lunes 16 de noviembre de que Iota se ha fortalecido rápidamente durante la noche y ahora tiene vientos sostenidos de 155 mph (245 km / h).

Alerta que el huracán alcanzó el estado de categoría 5 antes de tocar tierra con 12 a 18 pies de marejada ciclónica.

El huracán Iota está localizado a unos 70 kilómetros al noreste de la isla colombiana de Providencia y a unos 310 kilómetros al este del Cabo Gracias a Dios, en Nicaragua.

Honduras y Guatemala también están en alerta por la llegada de Iota.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología, e Hidrología de Guatemala (Insivumeh) informó este lunes 16 de noviembre que se continúa monitoreando el Huracán Iota categoría 4.

Agrega que el sistema se encuentra a 800 km al este de Puerto Barrios, Izabal, y sus bandas nubosas más externas podrían incrementar las lluvias durante la tarde o noche de este lunes 16 de noviembre sobre Petén, Izabal, Alta y Baja Verapaz, Zacapa, Chiquimula, Jalapa, norte de Huehuetenango, Quiché, Escuintla, Santa Rosa y Guatemala, incluyendo Capital, siendo lluvias de tipo temporal (lloviznas o lluvias intermitentes).

Las autoridades hondureñas comenzaron a evacuar a miles de pobladores del valle de Sula, en los alrededores de San Pedro Sula, 180 km al norte de la capital, la zona más golpeada por Eta.



Lunes 16 de noviembre

10.55 Alertan a autoridades y población por posible llegada de Iota

10.16 Refuerzan operaciones tácticas por Iota

10.01 Distancia de Iota de Guatemala

8.55 Iota se convierte en huracán de categoría 5

Hurricane #Iota Advisory 13: Iota Becomes a Category 5 Hurricane. Forecast to Bring Catastrophic Winds, Life-Threatening Storm Surge, and Torrential Rainfall to Central America. https://t.co/VqHn0u1vgc

8.31 Honduras evacúa poblaciones

9.28 Iota podría alcanzar la categoría 5

#Hurricane #Iota has rapidly strengthened overnight and now has 155 mph (245 km/h) sustained winds. It could reach category 5 status later today before making landfall with 12-18 feet of storm surge. More on this exceptionally dangerous situation: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/gNGzvJlPUe

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 16, 2020