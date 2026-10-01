Enredado en un hilo de barrilete: así rescataron a un búho en San Juan Ostuncalco

Comunitario

Enredado en un hilo de barrilete: así rescataron a un búho en San Juan Ostuncalco

Un búho fue encontrado herido en una vivienda en el municipio de San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango. Los Bomberos Voluntarios ejecutaron el rescate.

Cecilia Donis

|

time-clock

Personal del CONAP atendió al búho herido encontrado en San Juan Ostuncalco. Posteriormente, lo trasladaron a la clínica especializada del IRTRA para evaluarlo. (Foto Prensa Libre: CONAP)

Bomberos Voluntarios realizaron un servicio de rescate de fauna silvestre en una vivienda ubicada en la 7.ª calle de la zona 2 de San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango.

El personal de la 92.ª Compañía realizó el operativo bajo las medidas de seguridad correspondientes, tanto para el animal como para los habitantes de la vivienda.

De acuerdo con información del personal del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), se realizaron las evaluaciones correspondientes y se determinó que el búho tenía una lesión grave en una de sus alas. Además, presentaba pérdida de masa muscular y se encontraba en un estado delicado como consecuencia de las lesiones provocadas al estar enredado en un hilo de barrilete.

El búho fue atendido por personal del Conap y posteriormente trasladado a la clínica especializada del Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (Irtra).

EN ESTE MOMENTO

AME3970. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 02/09/2026.- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León (i), posa junto al ministro de Finanzas Públicas de Guatemala, Jonathan Menkos, durante una rueda de prensa este miércoles, en el Palacio Nacional de la Cultura, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). El Gobierno presentó ante el Congreso un proyecto de presupuesto estatal para 2027 de 25.236 millones de dólares (192.045 millones de quetzales), la cifra más alta propuesta en la historia del país. EFE/ Mariano Macz

Cacif cuestiona designación de Jonathan Menkos al frente del Banguat y acciona ante la CC

Right
El canciller de Taiwán, Lin Chia-lung, y el canciller de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez Alvarado, participan en una declaración conjunta durante la visita oficial de la delegación taiwanesa. (Foto Prensa Libre: Javier González)

Taiwán busca ampliar inversiones y cooperación con Guatemala mediante alianzas empresariales y tecnológicas

Right

Se le realizó un procedimiento para priorizar su bienestar y evitar la prolongación de su sufrimiento. De momento, se desconoce el hábitat de la especie y si esta se encuentra en peligro de extinción.

El Conap hizo un llamado a la población para evitar dejar hilos, cuerdas y materiales en espacios que puedan vulnerar a la fauna silvestre, debido a que estos pueden impedir su movimiento y hasta provocar su muerte.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Cecilia Donis

Cecilia Donis

Lee más artículos de Cecilia Donis

ARCHIVADO EN:

Conap Quetzaltenango Rescate de animales San Juan Ostuncalco 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM