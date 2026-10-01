Enredado en un hilo de barrilete: así rescataron a un búho en San Juan Ostuncalco

Bomberos Voluntarios realizaron un servicio de rescate de fauna silvestre en una vivienda ubicada en la 7.ª calle de la zona 2 de San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango.

El personal de la 92.ª Compañía realizó el operativo bajo las medidas de seguridad correspondientes, tanto para el animal como para los habitantes de la vivienda.

De acuerdo con información del personal del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), se realizaron las evaluaciones correspondientes y se determinó que el búho tenía una lesión grave en una de sus alas. Además, presentaba pérdida de masa muscular y se encontraba en un estado delicado como consecuencia de las lesiones provocadas al estar enredado en un hilo de barrilete.

El búho fue atendido por personal del Conap y posteriormente trasladado a la clínica especializada del Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (Irtra).

Se le realizó un procedimiento para priorizar su bienestar y evitar la prolongación de su sufrimiento. De momento, se desconoce el hábitat de la especie y si esta se encuentra en peligro de extinción.

El Conap hizo un llamado a la población para evitar dejar hilos, cuerdas y materiales en espacios que puedan vulnerar a la fauna silvestre, debido a que estos pueden impedir su movimiento y hasta provocar su muerte.

Personal de la 92 Compañía, con sede en San Juan Ostuncalco, atendió un servicio de rescate de fauna silvestre en una vivienda ubicada en la 7.ª calle de la zona 2 de dicho municipio, donde se encontraba un búho.



Se realizó el rescate con las medidas de seguridad… pic.twitter.com/aaIYUq9hAE — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) October 1, 2026

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