Entre sonrisas y sueños cumplidos, nueve voceadores de Prensa Libre celebran su graduación de bachillerato

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Entre sonrisas y sueños cumplidos, nueve voceadores de Prensa Libre celebran su graduación de bachillerato

La Escuela de Voceadores de Prensa Libre celebró la graduación de su decimocuarta promoción de bachilleres en Ciencias y Letras por Madurez. Las historias de esfuerzo y perseverancia marcaron una jornada llena de emoción y orgullo.

Angel Oliva

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La Escuela de Voceadores de Prensa Libre celebró la graduación de su decimocuarta promoción de bachilleres en Ciencias y Letras por Madurez. Las historias de esfuerzo y perseverancia marcaron una jornada llena de emoción y orgullo.

Con alegría y orgullo, los nueve graduados de la Escuela de Voceadores celebran frente a las instalaciones de Prensa Libre el cumplimiento de una meta académica. (Foto Prensa Libre: María Reneé Barrientos Gaytan)

Las sonrisas, la alegría y la satisfacción por una meta alcanzada marcaron la graduación de nueve estudiantes de la Escuela de Voceadores de Prensa Libre, quienes culminaron sus estudios de bachillerato en Ciencias y Letras por Madurez.

Para los integrantes de esta decimocuarta promoción, recibir el título representa mucho más que finalizar una etapa académica: es el resultado de años de esfuerzo, responsabilidades laborales y familiares, y la determinación de continuar aprendiendo.

La ceremonia se convirtió en una celebración de historias personales que comparten un mismo propósito: demostrar que la edad y las obligaciones cotidianas no tienen por qué impedir el acceso a la educación.

Una meta alcanzada después de años de trabajo

Entre las graduadas se encuentra Leila Johanna Gabriel Gutiérrez, quien lleva 23 años trabajando como voceadora de Prensa Libre y actualmente se desempeña como sectorista en el parque Colón, en la Ciudad de Guatemala.

Para ella, culminar el bachillerato es una satisfacción personal y un motivo de orgullo familiar, especialmente porque sus hijas ya cursan estudios universitarios.

La decimocuarta promoción de la Escuela de Voceadores de Prensa Libre celebra la culminación de sus estudios de bachillerato en Ciencias y Letras por Madurez. (Foto Prensa Libre: María Reneé Barrientos Gaytan)

Su historia refleja la perseverancia de quienes encuentran tiempo para estudiar mientras cumplen con sus jornadas de trabajo y responsabilidades en el hogar.

Una escuela que lleva más de 30 años abriendo oportunidades

María Mercedes Girón de Blank, presidenta del Consejo de Administración de Prensa Libre y fundadora de la Escuela de Voceadores, expresó su orgullo por contribuir a la formación académica de los guatemaltecos.

Durante la celebración, destacó la importancia de la voluntad personal para alcanzar las metas y continuar superándose.

Nueve estudiantes de la Escuela de Voceadores de Prensa Libre integran la decimocuarta promoción de bachilleres, resultado de su esfuerzo, dedicación y perseverancia. (Foto Prensa Libre: María Reneé Barrientos Gaytan)

La Escuela de Voceadores fue fundada el 20 de febrero de 1995 con el propósito de brindar oportunidades educativas a voceadores, colaboradores de Prensa Libre y sus familias.

Desde entonces, el proyecto ha permitido que personas que interrumpieron sus estudios encuentren una nueva oportunidad para completar su formación académica.

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Prensa Libre reafirma su compromiso con la educación

Christian Blank, director general de Grupo Prensa Libre, resaltó el acompañamiento que la institución brinda a los estudiantes mediante el funcionamiento de la escuela, los materiales didácticos y el apoyo docente.

También reconoció que el verdadero mérito corresponde a los graduados, quienes hicieron posible este logro con dedicación y constancia.

Blank expresó su compromiso de dar continuidad al programa educativo y fortalecerlo mediante nuevas herramientas tecnológicas, incluida la inteligencia artificial, con el objetivo de beneficiar a más voceadores.

Las sonrisas de los nuevos bachilleres reflejan la satisfacción de alcanzar una meta después de combinar sus estudios con las responsabilidades laborales y familiares. (Foto Prensa Libre: María Reneé Barrientos Gaytan)

La graduación de esta decimocuarta promoción deja nueve nuevas historias de superación y una muestra de cómo la educación puede abrir oportunidades en cualquier etapa de la vida.

Para los nuevos bachilleres, el título representa el cierre de una etapa de esfuerzo, pero también la posibilidad de plantearse nuevos objetivos personales y profesionales.

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ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

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Angel Oliva

Angel Oliva

Periodista con cinco años de experiencia, especializado en cobertura de temas de seguridad, justicia y sucesos.

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