Época de lluvias en Guatemala: Conred reporta más de 200 emergencias y estos son los departamentos más afectados

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Época de lluvias en Guatemala: Conred reporta más de 200 emergencias y estos son los departamentos más afectados

La Conred informó que cuatro departamentos son los más afectados por la temporada de lluvias del 2026.

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INUNDACIONES EN IZABAL

Viviendas afectadas por inundación en la aldea Curva del Pino, Los Amates, Izabal. (Foto Prensa Libre: Conred) 

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que, en lo que va de la temporada de lluvias del 2026, se han registrado 217 emergencias relacionadas con esta época en el territorio nacional.

De acuerdo con información del Centro de Operaciones de Emergencia, de esa cantidad, siete fueron reportadas en las últimas 24 horas.

Añadió que, en cumplimiento del Plan Nacional de Respuesta, las instituciones que integran el Sistema Conred mantienen el monitoreo y la comunicación para atender eventos adversos que podrían registrarse por las lluvias.

Junio representa un mes importante dentro de la época lluviosa en Guatemala, de acuerdo con la perspectiva climática del Insivumeh.

EN ESTE MOMENTO

La gasolina E10, compuesta por 90% de gasolina y 10% de etanol, comenzará a comercializarse de forma obligatoria en Guatemala a partir del 30 de junio de 2026. Las autoridades estiman que la mezcla de Combustible y Etanol podría reducir el precio de los combustibles.. (Foto, Prensa Libre: Glenda Burrión).

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Billetes de referencia utilizados para ilustrar el delito de lavado de dinero y movimientos de dinero ilícito en Guatemala.

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Para este mes se prevén mayores acumulados de lluvia en las regiones de la bocacosta, el altiplano central y el Caribe, por lo que la Conred mantiene el monitoreo de las condiciones meteorológicas a escala nacional.

Además, este mes marca el inicio de la temporada de ciclones tropicales en el océano Atlántico, la cual comenzó el 1 de junio y se extenderá hasta el 30 de noviembre.

Para esta temporada, según el Insivumeh, se pronostica la formación de hasta 15 tormentas en la cuenca del Atlántico, de las cuales entre cuatro y siete podrían alcanzar la categoría de huracán.

Para leer más: El Niño traerá más calor en junio: temperaturas subirán hasta 3 grados en Guatemala

Departamentos más afectados

Los departamentos más afectados por las lluvias al 3 de junio son:

  • Alta Verapaz: 53 emergencias
  • Guatemala: 30 emergencias
  • Chiquimula: 22 emergencias
  • Sacatepéquez: 20 emergencias

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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