Época de lluvias en Guatemala: Conred reporta más de 200 emergencias y estos son los departamentos más afectados

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que, en lo que va de la temporada de lluvias del 2026, se han registrado 217 emergencias relacionadas con esta época en el territorio nacional.

De acuerdo con información del Centro de Operaciones de Emergencia, de esa cantidad, siete fueron reportadas en las últimas 24 horas.

Añadió que, en cumplimiento del Plan Nacional de Respuesta, las instituciones que integran el Sistema Conred mantienen el monitoreo y la comunicación para atender eventos adversos que podrían registrarse por las lluvias.

Junio representa un mes importante dentro de la época lluviosa en Guatemala, de acuerdo con la perspectiva climática del Insivumeh.

Para este mes se prevén mayores acumulados de lluvia en las regiones de la bocacosta, el altiplano central y el Caribe, por lo que la Conred mantiene el monitoreo de las condiciones meteorológicas a escala nacional.

Además, este mes marca el inicio de la temporada de ciclones tropicales en el océano Atlántico, la cual comenzó el 1 de junio y se extenderá hasta el 30 de noviembre.

Para esta temporada, según el Insivumeh, se pronostica la formación de hasta 15 tormentas en la cuenca del Atlántico, de las cuales entre cuatro y siete podrían alcanzar la categoría de huracán.

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Departamentos más afectados

Los departamentos más afectados por las lluvias al 3 de junio son:

Alta Verapaz: 53 emergencias

Guatemala: 30 emergencias

Chiquimula: 22 emergencias

Sacatepéquez: 20 emergencias

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