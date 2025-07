“Es algo muy triste”: Histórico templo queda con severos daños por sismos en Santa María de Jesús

Después de la secuencia de sismos en Sacatepéquez, la parroquia Dulce Nombre de Jesús, ubicada en Santa María de Jesús, presenta daños graves en su estructura.

En el exterior, la fachada, los muros y la cúpula presentan grietas, mientras en los alrededores quedan restos del templo sobre el pavimento.

"Yo me encontraba en la Eucaristía cuando fue el primer temblor. Les hablé a los feligreses y les dije que así sería la llegada de cristo", explicó el sacerdote Manuel Sam, quien es el párroco de la iglesia y, según contó, vivió momentos de terror.

"En el segundo sismo, me agarré del altar y empecé a pedirle a Dios, cuando una feligrés me agarró del brazo y me sacó", agregó.

Al ingreso del templo solo se observan escombros. En el altar mayor todos los arreglos florales quedaron tirados y se encuentran llenos de polvo y ladrillos que cayeron de la cúpula que está agrietada en su totalidad.

Los retablos en los cuales se encuentran las imágenes de los santos que son venerados por el pueblo católico también están dañados.

Grietas en las paredes del templo. (Foto Prensa Libre: Óscar Vásquez).

El padre Manuel Sam dio a conocer que los daños dejaron el templo inhabilitado debido a que pone en riesgo la vida de las personas, por lo que ahora es necesario hacer un estudio para determinar si la parroquia debe ser remozada o demolida para su reconstrucción.

Mientras tanto, la imagen de Santa María de Jesús fue trasladada al patio parroquial para protegerla. En ese mismo lugar se están celebrando las eucaristías a las que asisten decenas de personas para recibir fortaleza espiritual.

Vista de los daños en la cúpula del templo. (Foto Prensa Libre: Óscar Vásquez)

Respecto de la fachada de la iglesia, está ya llevaba algunas semanas siento remozada ya que se esperaba tenerla en un buen estado para septiembre cuando se celebra la fiesta patronal.

Hasta ahora no se sabe cuánto costaría la reparación de la iglesia, hasta conocer cuál es el estado de la estructura de la parroquia, que fue fundada en el siglo XVII.

Vista desde la cúpula de la iglesia que muestra los escombros en el piso del templo. (Óscar Vásquez)

Plegarias

El poblador Leonardo Pagan Cuy llegó este domingo a misa para pedir por la población de Santa María ante la catástrofe.

"Aunque el templo esté inhabilitado, nosotros acudimos a misa porque no importa dónde estemos, lo importante es aferrarnos a Dios.

(Foto Prensa Libre: Óscar Vásquez)

"Es triste porque yo me recuerdo que aquí fui bautizado, hice mi primera comunión y mi confirmación, y ver el templo así es lamentablemente", recordó al salir de la Eucaristía, que ahora se celebra en el patio.

Monseñor Tulio Pérez llegó al lugar para conocer la situación e informar que la iglesia está enviando ayuda básica para las personas afectadas a través de Caritas Arquidiocesana.

Lamentó la situación actual del templo.

Vista de la fachada del templo. (Foto Prensa Libre: Óscar Vásquez)

Las bases del templo presentan grietas. (Foto Prensa Libre: Óscar Vásquez)