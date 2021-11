“Es muy prematuro establecer eso”: viceministra de Educación habla sobre carné de vacunación para estudiantes

Luego de que algunos padres de familia mostraran preocupación porque se les exigía el carné de vacunación contra el coronavirus para inscribir a sus hijos en la escuela para el ciclo 2022, las autoridades del Ministerio de Educación reiteraron que por el momento eso no es requisito, dado que el proceso de inmunización recién empieza.

El martes pasado, el ministro de Salud Francisco Coma informó que no hay ninguna instrucción al respecto y que no se puede obligar a nadie a que se vacune, por lo que el carné de vacunación no debe ser requisito para que los estudiantes se inscriban en la escuela o colegios.