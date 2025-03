Escasez de medicamentos afecta a pacientes con cáncer en el Hospital General San Juan de Dios

La escasez de medicamentos en el mercado genera una grave preocupación entre los pacientes con cáncer, ya que dificulta el acceso a los tratamientos necesarios y pone en riesgo su salud.

Al menos dos docenas de pacientes del Hospital General San Juan de Dios se han mostrado alarmados ante esta situación, pues no han podido recibir el tratamiento que requieren.

El problema se dio a conocer el lunes 24 de marzo, cuando pacientes y familiares comenzaron a expresar su angustia.

Al consultar con la dirección del hospital, la subdirectora médica explicó que enfrentan una escasez de insumos, ya que ha sido difícil conseguir los medicamentos necesarios. Cuando logran encontrarlos, algunos proveedores no cumplen con los requisitos exigidos e incluso han provocado reacciones adversas en los pacientes, lo que ha llevado a evitar el uso de ciertas marcas comerciales. Además, han detectado proveedores que, aunque ofrecen el producto, no cuentan con registros ni licencias sanitarias, por lo que no pueden ser adquiridos.

En el área de Oncología se utilizan más de 90 productos, y algunos de ellos, como la doxorrubicina clorhidrato, son esenciales en el tratamiento de varios tipos de cáncer, incluidos leucemia, sarcomas, neuroblastomas, leucosis, linfomas y otros. Este fármaco también es crucial para personas con VIH/sida. Su ausencia compromete la atención de los pacientes y genera incertidumbre sobre cómo se abordará la situación en los próximos días.

Al Hospital General acuden entre 100 y 125 pacientes ambulatorios de lunes a viernes para recibir quimioterapia. Ya están contemplados en el presupuesto; sin embargo, cada semana se presentan entre un 30 % y 40 % de casos nuevos, lo cual afecta el inventario.

Y aunque existe la Ley para la Atención Integral del Cáncer (Decreto 7-2024), pacientes y médicos expresan preocupación, pues el reglamento recién creado a puerta cerrada presenta vacíos legales, técnicos, financieros y de gobernanza que, de no corregirse, pondrán en riesgo la aplicación efectiva de la ley.

Miriam Alcázar, subdirectora técnica del San Juan de Dios, señaló que hacen lo posible por mantener disponibles los 97 medicamentos utilizados en oncología, pero enfatizó que muchas veces dependen de los proveedores. Agregó que, en el caso de los medicamentos que provienen del extranjero, están a la espera de su arribo. No obstante, debido al incremento diario de pacientes, las provisiones se están agotando.