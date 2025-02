Escuela de Voceadores de Prensa Libre cumple 30 años y arranca el ciclo escolar 2025

En busca de prepararse y salir adelante con sus estudios, al menos 30 hombres y mujeres comenzaron el ciclo escolar 2025 en la Escuela de Voceadores de Prensa Libre, un esfuerzo que se hace realidad desde hace 30 años.

El objetivo de la Escuela de Voceadores de Prensa Libre es apoyar a los voceadores de este medio a sus familias y al personal que busca superarse y concluir sus estudios que por alguna razón se interrumpieron durante su niñez o adolescencia.

María Mercedes Girón de Blank, fundadora de este proyecto aseguró por medio de una carta que leyó el CEO del grupo Prensa Libre, Christian Blank, que esta escuela fue el primer programa para enseñar a leer y escribir a voceadores de Guatemala, y que se contó con el apoyo de la Comisión Nacional de Alfabetización (Conalfa) para la enseñanza de primaria.

Además, en la carta detalló que desde el 2015 junto al Instituto de Educación a Distancia “La Escuela en su Casa” se amplió las oportunidades de superación para los voceadores con básicos y bachillerato en ciencias y letras.

En la misiva se evocó parte del discurso dado en 1995. "Nuestra empresa periodística conoce los altos índices de analfabetismo que castigan a los guatemaltecos y por esa razón deseamos colaborar para que el gremio de voceadores importante dentro de la actividad económica e informativa tenga la oportunidad de superarse, y así es en Prensa Libre nos interesamos en colaborar para que nuestros voceadores se puedan superar".

A lo largo de estos 30 años, más de 500 personas han concluido sus estudios de primaria, básico y diversificado, y algunos ingresaron a la universidad.

Este es el caso de Josué Chacaj, de 30 años, originario de Santa María Chiquimula, Totonicapán, desde donde por la pobreza decidió migrar a la ciudad y abandonó sus estudios para buscar trabajo y se convirtió en voceador de Prensa Libre.

Chacaj encontró no solo una oportunidad laboral, sino también la de continuar con sus estudios, que lo llevaron a soñar con su siguiente meta, ser un magistrado.

"Pasar fue algo motivante, en esta institución fui uno de sus colaboradores como voceador y vi allí el anuncio donde hay oportunidad de poder estudiar sin importar el año, entonces pude seguir, mi sueño es llegar a ser magistrado y ahora estoy empezando el cuarto año de ciencias jurídicas y sociales".

También Iris Roldán contó su historia de superación tras haberse graduado de bachillerato.

"Con amor y paciencia nos han enseñado a ser mejores personas, a los alumnos les invito a que sigan estudiando y que luchen por sus metas y por sus sueños. Tengo 40 años y lo logré, pensé que no lo iba a lograr porque mi vida fue muy dura, pero estoy aquí graduada, con un trabajo y voy a empezar el primer año de derecho", dijo Roldán.

Esta vez son al menos 30 estudiantes los que comenzarán este ciclo escolar; 10 graduandos en bachillerato, 18 a nivel básico y dos de primaria están inscritos.

Carmen Rodas, de 56 años, actualmente es parte del área de mantenimiento de la Planta de Prensa Libre, y hace cuatro años decidió seguir estudiando y se inscribió en la Escuela en busca de alcanzar su meta de graduarse de bachiller, pues en este 2025 cursará el último de la carrera.

"Me motivaron los profesores que un día me vieron en la escuelita y me preguntaron si quería estudiar y hace cuatro años me dieron la oportunidad, ya no sé cuánto hace que deje de estudiar, pero ha sido una gran felicidad ya que llevo un logro más en mi vida y que este año culmino", comentó Rodas.

Este día también se entregaron útiles escolares a los estudiantes, para apoyarlos en sus estudios.

"El mérito es básicamente de ustedes, de los estudiantes que han puesto su esfuerzo, y horas durante estos 30 años esta escuela simplemente ha sido un medio para que ustedes puedan alcanzar el éxito", resaltó Blank, quien recalcó el esfuerzo de la fundadora de la escuela de alfabetización para llevarla adelante durante tres décadas.

"Ha sido su principal fuente de aprendizaje en la vida, y cuando veo la trascendencia de esta escuela al cumplir 30 años veo reflejado sus valores, creencias, calidad humana, exigencia, pasión y sobre todo su visión inalcanzable en la búsqueda de mejora, con Prensa Libre, con los voceadores y con Guatemala", comentó Blank.

Tres décadas de servicio

La Escuela de Voceadores de Prensa Libre nació un 20 de febrero de 1995, por iniciativa de su fundadora, María Mercedes Girón de Blank, quien además es presidenta del Consejo de Administración de Prensa Libre.

El objetivo fue y sigue siendo apoyar a los voceadores y colaboradores de la empresa y sus familias para que finalicen sus estudios y con ello contribuir con la educación del país.

Judith Muralles, coordinadora de la Escuela de Voceadores, aseguró que ha tenido la oportunidad de llevar a los alumnos a su superación.

"Con el tiempo le hemos, con los otros maestros, tomado cariño, tratamos de perfeccionar siempre todos los días y dar lo mejor y sobre todo que ellos se sientan bien en la escuela, que aprendan y que algún momento ellos puedan tener oportunidades de mejora económica", detalló Muralles.

A lo largo de estas tres décadas se tiene el registro de que 164 bachilleres se han graduado y culminado sus estudios junto al apoyo de ISEA, mientras que a nivel primario con Conalfa se registran 295.

Héctor Saúl Calderón, encargado de la coordinación departamental de alfabetización de Guatemala de Conalfa aseguró que cuando se une la iniciativa privada y el sector público el reflejo se ve en acciones como el 30 aniversario de la Escuela de Voceadores de Prensa Libre y destacó que esto ayuda a la situación que vive el país con aquellos que han abandonado sus estudios.

Calderón señaló que en el país el 15.49 % de las personas no saben leer o escribir, es decir un millón 900 mil guatemaltecos, aproximadamente.

Añade que en el caso del departamento de Guatemala es el 5.06 % que son más o menos 140 mil personas que aún no tenido la oportunidad de estudiar.

Isabel Cristina Balcazar, directora técnica del Instituto de Educación a Distancia “La Escuela en su Casa” (ISEA), señaló que en 2015 se buscó junto a la Escuela de Voceadores apoyar con la educación de nivel básico y diversificado.

"Nosotros nos sentimos muy contentos y muy satisfechos por la oportunidad que ellos vieron en nosotros", detalló.