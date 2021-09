“¡Eso no lo entienden!”: Giammattei eleva la voz al hablar sobre el estado de Calamidad, restricciones y sobre la vacunación

“Guatemala está a ocho días de conmemorar 200 años de Independencia lo que me hace lo que me hace reflexionar y afirmar que este país demanda más acciones compartidas. El día de hoy podemos iniciar esta reunión reafirmando nuestro interés por hacer valer el desarrollo urbano y rural desde este plena”.

El mandatario hizo un llamado “para que todos nos convirtamos en replicadores de lo que representa la grave situación del coronavirus en Guatemala y en la urgente necesidad de que todos participemos en las labores de la vacunación, yo se que para muchas personas ponerse la vacuna les da miedo, otras personas no le tienen confianza, yo lo único que les puedo decir es que una persona vacunada es una persona con menos riesgo de morirse por el coronavirus”.

Indicó que si lo que queremos es detener la muerte por esta enfermedad, “lo que tenemos que hacer es aumentar los niveles de vacunación, yo mismo en las tardes, estoy dedicando todas las tardes a salir a vacunar gente, porque necesitamos a todas aquellas manos dispuestas a colocar vacunas, que sepan colocar vacunas, que nos acompañen en las tardes y en las noches a esas actividades de vacunación comunitaria de manera que vayamos casa por casa viendo que la gente que esté infectada le demos su tratamiento y la gente que no esté infectada le pongamos la vacuna”.

Dijo que con la vacuna va a ser la única manera en la que se logre salir adelante. Afirmó que el 16% de la población ha completado la vacunación, “hemos llegado a duras penas al 33% de la primera dosis y según él, en las próximas semanas esas cifras se verán multiplicadas “porque estoy convencido de que la mayoría de la gente quiere vivir en medio de un país en medio de la salud y no de la enfermedad.

Sector privado

“Yo miro al sector privado organizado preocupado porque, hay se va a paralizar el país y vamos a perder la recuperación económica, no se pierde, para que podamos tener más recuperación económica necesitamos un pueblo que esté sano”, señaló el presidente.

“De qué me sirve a mí 2 millones de guatemaltecos infectados que es la proyección por no hacer nada de aquí a final de año, de qué me sirve, son 2 millones que no van a poder ir a compras de Navidad, son 2 millones que no va a poder ni de repente ni siquiera recibir aguinaldo. Son 2 millones de gente que viven en el mercado informal que no van a tener acceso a su comida diaria porque están enfermos”, manifestó.

Según él, la proyección es de 2 millones de infectados de aquí a final de año, pero “¡eso no lo entienden!, los que allá, ayer dándose baños de pureza que no hay que hacer nada, claro que hay que hacer, y desde el Ejecutivo lo vamos a seguir haciendo”.

Alcalde pide vacunas

Noé Leopoldo Boror Hernández, alcalde de San Pedro Sacatepéquez, y representante de corporaciones municipales de la región metropolitana, indicó que en la región noroccidente que es Mixco, San Pedro Sacatepéquez, San Juan Sacatepéquez, San Raymundo y Chuarrancho “no tenemos vacunas de primeras dosis, es una solicitud señor presidente que nos pudieran apoyar con que podamos tener vacunas”.

Dijo que ha hablado con otros alcaldes y hay algunos municipios donde no hay vacuna, “mi humilde opinión y sugerencia es que se pudiera mapear y se pudiera dar vacunas a los municipios que no tenemos primeras dosis. 20 días llevamos sin primeras dosis de vacunas en estos municipios”.

Recordó que en su municipio comenzó el problema del covid-19 el 15 de marzo del 2020 y están preocupados.

Giammattei le indicó al alcalde “como que usted no está informado”, ya que tiene un cobertura del 42.12% de su población en municipio y está dentro de los primeros 50 municipios más vacunados.

“Venir aquí a decir que no se está vacunando en su municipio, permítame decirle, no es cierto”, manifestó el funcionario.

Agregó que tienen el listado de municipios en su orden, “quiénes más y quiénes menos”.

Indicó que saben exactamente cuántas vacunas se están poniendo y dónde. Dijo que entre los que han superado el 50% está Río Blanco, San Marcos; Agua Blanca, Jutiapa; La Esperanza, Quetzaltenango, y Santa Catarina Barahona, Sacatepéquez. Afirmó que la capital lleva el 84% de cobertura.

Dijo que “vacunas hay, recibo todos los sábados y domingos aquí venir a oír a unos cuantos cuates ahí pelones que me vienen a gritar y dónde están la vacunas, las vacunas están en 698 puestos de vacunación”.

“Yo mismo estuve el sábado en el asentamiento Alioto donde se pusieron 656 vacunas de las cuales de las cuales 300 puse yo y de ahí me fui a Mártires del Pueblo y puse 50 vacunas y ayer estuve en la Brigada de Honor y puse 178 vacunas”, expresó el presidente.

Dijo que ojalá vieran a los habitantes que sepan poner vacunas, sumarse, y también se sumarán los médicos de San Pedro Sacatepéquez “a regalarle un par de horas a su comunidad”.

“Con buena mano”

“Dos horas, con buena mano así como la mía 300 vacunas, al chilazo y sin quejas porque se ponen bien”, indicó.

Señaló que la vacunación es un problema de todos “si hay estado de Calamidad, no hay estado de Calamidad, quien lo quiere entender que lo entienda, el que tenga oídos para oír que oiga, no hay un solo país en el mundo que no haya enfrentado la calamidad con los cierres, nos guste o no nos guste”.

Añadió: “Hay unos que les interesa que ya sienten que no van a poder vender, yo quiero ver si van a poder vender si la gente está enferma, hay otros que les preocupa que no van a poder chupar, igual si les da y se mueren ya no van a poder a chupar porque en el cielo no hay guaro”.

Indicó que estamos ante un “choque de intereses” porque muchos de estos intereses políticos mezquinos porque han politizado la salud de la gente, ya que “mientras nosotros estamos repartiendo vacunas, consiguiendo vacunas, algunos me decían es que han conseguido muchas donadas, bendito sea Dios y todavía faltan que vengan las de Japón, y más de España”.

Dijo que se debe estar preparado para el año entrante porque no se sabe si se va a necesitar un refuerzo en seis meses u ocho meses o en un año.

Aseguró que algunos le dicen que hay que vacunar a los niños pero “no se puede, porque todavía no hay los estudios suficientes para que nos digan que hay que vacunar a los niños y es seguro”.

Vacuna para embarazadas

Recordó que hace dos meses la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicaba que no se podía vacunar a embarazadas, pero cambió la decisión por los estudios por la pandemia y ahora dicen que se puede vacunar a las mujeres a partir del cuarto mes de embarazo.

Menos obras en 2022

“Todo el mundo me pide y me pide obras, sepan que el año entrante no va a haber muchas obras porque vamos a tener que dirigir todo el esfuerzo del mundo al Ministerio de Salud, máxime cuando la gente no se está cuidando y tenemos a la delta, la lambda y la gamma, las tres más infecciosas, 30 segundos bastan de estar en contacto con una persona con la delta para ser contagiado”, aseguró Giammattei.

Afirmó que algunos dicen que la pandemia no existe, por lo que hizo un llamado a la sociedad y alcaldes para que ejerzan el liderazgo y que le llegue el mensaje a la gente, ya que la vacuna es la diferencia entre vivir o morir.

Diez mil muertos

Según el funcionario, si no se hace nada, hay la posibilidad de llegar a 10 mil muertos al mes de diciembre, “10 mil muertos solo en el mes de diciembre”.

“Hay otros que desde los púlpitos le dicen a la gente no se pongan la vacuna porque es diabólica”, añadió.

Hizo referencia a las fiestas como las de Sacupulas, Quiché, y la respuestas será las denuncia penales y ver a los organizadores en las cárcel, “porque eso es promover una pandemia”.

Anunció cercos sanitarios para poder aislar municipios, si es necesario para contener la enfermedad.