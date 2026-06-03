Estas son las regiones donde se esperan más lluvias este 3 de junio, según el Insivumeh

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) mantiene la alerta por el acercamiento y paso de la onda del este número 4 por Centroamérica.

La pronosticadora Ana Pérez explica que el desplazamiento de la onda del este y la continua inestabilidad atmosférica en el océano Pacífico podrían favorecer acumulados de lluvia en Guatemala.

Las altas temperaturas prevalecerán al mediodía, agrega Pérez, quien señala que se percibirán en el sur y norte del territorio. También menciona que permanecen las condiciones húmedas.

Pérez asevera que el ingreso de humedad desde el Pacífico y el calentamiento diurno favorecerán el desarrollo de lluvias en el sur y centro de Guatemala, con posibles mayores acumulados de precipitación en la bocacosta, occidente y sur de los valles de Oriente.

Además, no descarta lluvias en otros sectores del país.

El Insivumeh recomienda tomar las precauciones necesarias ante las lluvias previstas, ya que estas seguirán ocasionando crecidas de ríos, inundaciones, lahares en la cadena volcánica y daños en la red vial.

Respecto de las temperaturas máximas, informa que oscilarán entre:

Bocacosta y Pacífico: 35 °C y 37 °C

Petén y Alta Verapaz: 34 °C y 36 °C

Altiplano central: 26 °C y 28 °C

Occidente: 24 °C y 26 °C

#AltaVerapaz Se registró un deslizamiento en caserío El Mirador, Senahú, Alta Verapaz. Personal de la #COLRED realizó Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) en la vivienda afectada.



Fotografías: Sistema CONRED. pic.twitter.com/R8vMRQbWh9 — CONRED (@ConredGuatemala) June 3, 2026

Las lluvias previstas para este 3 de junio podrían variar entre moderadas y fuertes, acompañadas de viento acelerado.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) reporta viviendas afectadas por inundaciones en Fray Bartolomé de las Casas, Santa María Cahabón y Senahú, Alta Verapaz.

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