Estas son modificaciones viales menores aplicadas en la capital en unas 8 zonas

La Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra) busca cerrar el 2026 con 80 modificaciones viales menores en distintos puntos de la ciudad de Guatemala, con el objetivo de mejorar la circulación y la seguridad vial.

Durante el primer semestre se ejecutaron 46 de las 50 modificaciones programadas, mientras que otras 26 se encuentran en curso, según informó la institución.

En una entrevista con Prensa Libre, el director general de Emetra, Héctor Flores, explicó los resultados de estas modificaciones, cómo se evalúa su funcionamiento y qué medidas adicionales se contemplan para mejorar la movilidad en la capital.

¿Cuál es el estado actual de las modificaciones viales menores implementadas durante 2026 y cuántas se han ejecutado hasta la fecha?

Para el primer semestre de 2026 se habían planificado 50 intersecciones, 50 modificaciones viales menores. De esas 50, logramos hacer 46 modificaciones viales y actualmente tenemos en curso 26 modificaciones viales más.

Para este segundo semestre estamos tratando de cerrar el año con 80 modificaciones concluidas.

¿Qué resultados se han obtenido de estas modificaciones? ¿Se ha logrado reducir el congestionamiento y los tiempos de desplazamiento?

El primer resultado palpable es que en los lugares donde estas modificaciones viales se han hecho, una de las razones para escoger los puntos era que había accidentes. Algunas de estas modificaciones tienen que ver con la incorporación de semáforos en lugares donde no los había.

Por ejemplo, cuando una calle no tiene semáforo, los carros se van incorporando poco a poco, esperando que les dé vía el conductor que tiene la preferencia. Ese tipo de conducta puede provocar accidentes cuando alguien intenta incorporarse a la fuerza.

Cuando se coloca un semáforo, los vehículos pueden pasar de forma ordenada porque se establecen tiempos de luz verde y roja. Eso tiene incidencia en la seguridad vial.

El primer resultado que hemos logrado es una mejora en la seguridad vial. Si los accidentes en esos puntos específicos bajan, también tenemos una mejora en los tiempos de desplazamiento, porque hay menos congestionamientos como consecuencia de los accidentes.

Otra forma de medir estas modificaciones es la cantidad de vehículos que pasan. Con un semáforo, pasa un bloque de carros de una calle y después otro bloque de la avenida. La circulación se vuelve más ordenada y aumenta la cantidad de vehículos que atraviesan el crucero.

¿Han identificado modificaciones que hayan perdido efectividad con el paso de los meses o puntos donde los problemas de tránsito hayan reaparecido?

Hasta ahorita no hemos encontrado un punto donde podamos decir que la medida perdió vigencia.

Lo que sí tenemos es que en algunos puntos se realizan ajustes, porque los tiempos de los semáforos, sobre todo cuando son nuevos, no necesariamente quedan calibrados con la cantidad de segundos de luz roja o verde que se necesitan.

Hay necesidad de ir haciendo ajustes para optimizar esas modificaciones viales, pero no hemos encontrado una sola que haya perdido su vigencia.

¿Qué mecanismos utiliza Emetra para evaluar si las modificaciones continúan funcionando y con qué frecuencia se revisan sus resultados?

Tenemos una medición en la ciudad de los tiempos de desplazamiento durante la mañana y la tarde. Medimos 16 corredores en toda la ciudad, todos los días, de lunes a domingo.

Tenemos también un tiempo promedio que estimamos que debería hacerse en cada corredor y diariamente se mide si estamos por encima o por debajo de ese tiempo.

Estas modificaciones viales contribuyen a que los tiempos de desplazamiento se mantengan, es decir, que no se deterioren. No necesariamente se trata de que los tiempos mejoren, aunque en algunos casos sí podría suceder.

Por ejemplo, desde la 10.ª calle de la zona 10, donde está el Centro Gerencial Las Margaritas, hasta la avenida La Castellana, podemos tener asignado un tiempo de recorrido de 30 minutos.

Estas modificaciones ayudan a que ese tiempo no se vuelva de 35, 40 o 45 minutos, sino que se mantenga, porque la cantidad de vehículos crece cada mes.

Empezamos 2026 con 2 millones 600 mil unidades circulando en el departamento de Guatemala y, para octubre, según la base de datos de la SAT, ya hay alrededor de 3 millones. Estamos hablando de un incremento de 400 mil unidades motorizadas, entre carros, motos y camiones.

Cuando hay más vehículos, lo que necesitamos muchas veces es generar modificaciones viales que permitan, por lo menos, mantener los tiempos de traslado. No necesariamente mejorarlos, sino evitar que aumenten.

¿Cuántas modificaciones han requerido ajustes adicionales y qué medidas contempla Emetra para los puntos donde no se han solucionado los problemas de circulación?

Ahora vienen medidas complementarias, porque a veces una modificación vial, como colocar un semáforo, requiere otras acciones.

Un ejemplo son los bloqueos de intersecciones. Los carros se quedan detenidos dentro del cruce y eso estropea el funcionamiento del semáforo. Hay conductores que avanzan y se quedan en medio, bloqueando la circulación de las otras calles.

Por eso estamos desarrollando el proyecto de bahías antibloqueo, que es complementario a las modificaciones viales.

En algunos casos nos hemos dado cuenta de que la modificación vial está hecha y existe el semáforo, pero se presenta el problema de que los vehículos permanecen bloqueando la intersección.

Eso requiere un trabajo adicional que estamos diagnosticando. Actualmente llevamos 75 puntos identificados en la ciudad donde se están bloqueando intersecciones y vamos avanzando poco a poco con este proyecto.

Las 46 modificaciones viales menores ejecutadas

De acuerdo con la presentación de la Gestión de Ingeniería de Tránsito de Emetra, las siguientes intersecciones aparecen en los dos listados identificados como ejecutados.

11 avenida y 1.ª calle, Cerrito del Carmen, zona 1 7.ª calle y 16 avenida, Matamoros, zona 1 7.ª calle y 16 avenida A, Matamoros, zona 1 6.ª avenida y 33 calle, zona 3 10.ª avenida y 32 calle, La Barranquilla, zona 5 21 avenida y 26 calle, Muñecón, zona 5 21 avenida y 27 calle, Muñecón, zona 5 27 calle, diagonal 14 y 29 avenida, Muñecón, zona 5 15 avenida y 5.ª calle, calle Martí, zona 6 16 avenida, José Milla y Vidaurre, zona 6 Periférico, ingreso a El Naranjo, zona 7 Avenida Bolívar y 26 calle, Don Bosco, zona 8 3.ª avenida y 13 calle, zona 9 4.ª avenida y 13 calle, zona 9 Avenida La Castellana y 10.ª calle, zona 9 1.ª avenida y 13 calle, zona 10 2.ª avenida y 10.ª calle, zona 10 4.ª avenida y 10.ª calle, zona 10 2.ª avenida y 13 calle, zona 10 3.ª avenida y 13 calle, zona 10 Bulevar Los Próceres y 13 avenida, zona 10 Diagonal 6 y 16 avenida, zona 10 Diagonal 6 y 17 calle, zona 10 6.ª avenida y 2.ª calle, zona 13 2.ª avenida y 2.ª calle, zona 1 3.ª avenida y 2.ª calle, zona 1 5.ª avenida y 6.ª calle, zona 1 10.ª avenida A y 4.ª calle, zona 1 Calzada Mateo Flores y 34 avenida, zona 7 2.ª avenida y 10.ª calle, zona 9 3.ª avenida y 10.ª calle, zona 9 5.ª avenida y 14 calle, zona 9 13 avenida y 15 calle, zona 10 13 avenida y 15 calle A, zona 10 13 avenida y 16 calle, zona 10 13 avenida y 17 calle, zona 10 13 avenida y 19 calle, zona 10 2.ª avenida y 9.ª calle, zona 10 9.ª avenida y 20 calle, zona 10 18 avenida y 20 calle, zona 10 18 avenida y 19 calle, zona 10 2.ª avenida y 2.ª calle, zona 13 3.ª avenida y 2.ª calle, zona 13 3.ª avenida y 4.ª calle, zona 13 Avenida Las Américas y 7.ª calle, zona 13 Bulevar Rafael Landívar y 18 avenida, zona 15

Modificaciones viales próximas a ejecutar

La presentación también identifica dos grupos de proyectos pendientes. El primero comprende 12 ubicaciones y el segundo, 17, para un total de 29 registros.

Primer grupo: 12 ubicaciones

13 avenida y 5.ª calle, frente a iglesia San José, zona 1 6.ª calle y 11 avenida, Simeón Cañas, referencia calle Martí, zona 2 Calle Martí y parque Morazán, zona 2 11 avenida y 27 calle, zona 5 Diagonal 14 y 23 calle A, zona 5 41 calle, Liberación, zona 8 Plazuela España, zona 10 10.ª avenida y 20 calle, zona 10 13 avenida y 20 calle, zona 10 Diagonal 6 y 11 calle, zona 10 Avenida Hincapié, 23 y 24 calles, zona 13 Paradero de Multimédica, zona 15

Segundo grupo: 17 ubicaciones