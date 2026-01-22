VIDEO: Recorrimos las zonas 1, 5, 6 y 10 de la capital para ver cambios en carriles, bordillos y semáforos

La Municipalidad de Guatemala identificó cerca de 400 intersecciones con problemas de flujo de tráfico en la capital, de las cuales priorizó unas 50 en la primera etapa para implementarlas en los primeros ocho meses del año.

Estos ajustes van desde nuevos semáforos, hasta pasos peatonales, cambios de viraje y eliminación de bordillos son algunas de las intervenciones menores que la alcaldía capitalina ha implementado desde finales de 2025 en las zonas 1, 5, 6 y 10 de la capital.

Las intervenciones menores consisten en la optimización de vías existentes para permitir una mayor circulación vehicular dentro del espacio disponible.

Expertos en infraestructura como Cecilia Pivaral han recordado que las intervenciones menores no deben verse como una solución definitiva. Señaló que este tipo de proyectos son apenas un primer paso para enfrentar las dificultades estructurales del tránsito diario y que deben complementarse con políticas de transporte público, gestión de la capacidad vial e inversión en infraestructura que permita generar nuevas vías.

Y las propais autoridades de tránsito estiman que la mayoría de las intervenciones viales menores en la ciudad de Guatemala estén concluidas en un plazo de ocho meses, aunque algunas podrían extenderse más tiempo, principalmente las que requieren instalación y calibración de nuevos semáforos. “Nosotros estamos esperando que este grupo de 50 intervenciones esté listo en un lapso de ocho meses. Esperamos probablemente un 85% de las intersecciones tenerlas listas en seis meses”, explicó Héctor Flores, gerente general de Emetra.

El funcionario agregó que las obras no se limitan a cambios físicos inmediatos, como apertura o cierre de pasos y modificación de camellones, sino que incluyen procesos técnicos adicionales. “La programación de los semáforos y su interacción con el resto de la red va a llevar un poquito de tiempo extra”, señaló.

Un equipo de Guatemala No Se Detiene efectuó un recorrido por las primeras siete intervenciones implementadas entre el fin y principio de año 2026, y recibió de la propia comuna capitalina las métricas de qué resultados se obtuvieron a nivel de velocidad y tránsito. Aquí puede seguir el recorrido.

