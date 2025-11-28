VIDEO| Ir de carretera a El Salvador a zona 13 pasaría de hora y media a 15 minutos con nuevas radiales

Los guatemaltecos podrán desplazarse desde el kilómetro 19 de la CA-1 hasta la avenida Hincapié, en zona 13, en aproximadamente 15 minutos, a una velocidad de 40 km/h, según cálculos difundidos por Anadie. Actualmente, quienes transitan por esa ruta tardan cerca de 1 hora con 25 minutos. Estos cambios se concretarán con el “Plan maestro de movilidad para el área metropolitana”, un megaplán que requiere gobernanza y talento especializado para ejecutarse.

Este radial tendrá una extensión de 10 kilómetros y se plantean construir ocho puentes.

Un equipo de Guatemala No Se Detiene hace el recorrido y recapitula por qué zonas pasarán los trazos de un proyecto que involucra a 17 municipios del departamento de Guatemala.

Esto fue lo que encontramos.

El plan contempla las siguientes construcciones, que en conjunto buscarán levantar 38 puentes y 5 túneles en distintos sectores del área metropolitana: