VIDEO| Ir de carretera a El Salvador a zona 13 pasaría de hora y media a 15 minutos con nuevas radiales
Un equipo de Guatemala No Se Detiene hizo el recorrido a la fecha luego de conocer los cálculos proyectados cuando existan los anillos y radiales del plan Koica, a una velocidad de 40 kilómetros por hora.
Ejercicio hecho por Ximena Santiago, de Guatevisión, para atravesar uno de los tramos del Plan Koica. (Foto Prensa Libre: Captura de video)
Los guatemaltecos podrán desplazarse desde el kilómetro 19 de la CA-1 hasta la avenida Hincapié, en zona 13, en aproximadamente 15 minutos, a una velocidad de 40 km/h, según cálculos difundidos por Anadie. Actualmente, quienes transitan por esa ruta tardan cerca de 1 hora con 25 minutos. Estos cambios se concretarán con el “Plan maestro de movilidad para el área metropolitana”, un megaplán que requiere gobernanza y talento especializado para ejecutarse.
Este radial tendrá una extensión de 10 kilómetros y se plantean construir ocho puentes.
Un equipo de Guatemala No Se Detiene hace el recorrido y recapitula por qué zonas pasarán los trazos de un proyecto que involucra a 17 municipios del departamento de Guatemala.
Esto fue lo que encontramos.
El plan contempla las siguientes construcciones, que en conjunto buscarán levantar 38 puentes y 5 túneles en distintos sectores del área metropolitana:
- Radial 1. Comenzará en la CA-1 Occidente, hacia San Lucas, en el kilómetro 23; pasará por San Cristóbal hasta zona 11 y atravesará valles y zonas urbanas. Se prevé la construcción de nueve puentes y un túnel.
- Radial 2. Iniciará en Santa Catarina Pinula y conectará con la CA-1 Oriente para llegar a la avenida Petapa. Desde zona 13, se incorporará a la CA-1 en el kilómetro 19. Se proyecta la construcción de ocho puentes.
- Radial 3. Conectará Villa Nueva y San Miguel Petapa con la avenida Petapa, en el sur de la ciudad. Esta radial incluirá un puente y un túnel.
- Anillo 1. Se establecerá una conexión alrededor de la avenida Reforma hasta la calle Martí, atravesará parte del Periférico hacia la calzada Roosevelt, y enlazará la calzada Aguilar Batres con la avenida Petapa, así como la Atanasio Tzul con la Reforma. También se prevé un túnel para atravesar el aeropuerto. Este anillo contempla tres puentes y un túnel.
- Anillo 2. Conectará áreas como la avenida Las Américas, el Periférico, calle Martí, San Cristóbal, Villa Lobos y Cenma, hasta la calzada Atanasio Tzul. Se tomarán en cuenta las periferias de Ciudad de Guatemala, con la construcción de túneles en el Periférico y la avenida Las Américas, así como puentes en Cenma, la VAS, El Naranjo, Betania y Vista Hermosa. Se estima que este anillo incluirá 17 puentes y dos túneles.