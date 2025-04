Guatemaltecos reclaman “abandono en carreteras” y piden al gobierno plan preventivo

Las redes sociales son un espacio de catarsis para los guatemaltecos cuando deben hablar del estado de la infraestructura en el país.

Un estudio de escucha social practicado por DataLab, con la herramienta de analítica especializada GOO, entre agosto de 2024 y marzo de 2025, reveló que siete de cada 10 menciones que hacen los guatemaltecos sobre infraestructura en redes sociales se refieren al estado de las carreteras.

Puntualmente, el estudio agrupa que el “dolor principal” de la audiencia es que urge una auditoría independiente de las obras en abandono y un plan de mantenimiento preventivo.

La temática destacada cuando se habla de infraestructura vial son las carreteras, que acaparan el 70% de la conversación.

El reclamo, según el análisis, es que existe un patrón de abandono en infraestructura: falta de planificación a largo plazo, posible mala gestión de fondos públicos y ausencia de supervisión en licitaciones.

“Nos estamos yendo a lo más básico, que es que funcione la red vial que tenemos. No estamos hablando de ampliaciones, sino del simple mantenimiento de lo que ya debiera ser un activo bien administrado por parte del Estado” analiza Jorge Benavides, analista de Fundesa, al ver los resultados.

Los 3 temas de discusión (y dónde ocurren)

Los “cuadriláteros digitales” donde ocurren estas discusiones ciudadanas, en cuanto a plataformas, son principalmente TikTok (47.1%) y X (36.2%), con una menor proporción en plataformas de noticias y Facebook.

L a infraestructura vial domina las conversaciones digitales : dentro de un universo de 107 mil usuarios únicos y casi medio millón de menciones relacionadas con los temas rastreados (497,330), siete de cada 10 se refieren a las carreteras, con un promedio diario de 1,711 menciones. Las discusiones que ocupan la mayor proporción de la conversación incluyen carreteras, puentes y pasos a desnivel.

: dentro de un universo de 107 mil usuarios únicos y casi medio millón de menciones relacionadas con los temas rastreados (497,330), siete de cada 10 se refieren a las carreteras, con un promedio diario de 1,711 menciones. Las discusiones que ocupan la mayor proporción de la conversación incluyen carreteras, puentes y pasos a desnivel. El transporte masivo y público ocupa el segundo lugar en relevancia, con 413 menciones diarias. La discusión gira en torno a la calidad del servicio, la movilidad urbana y las alternativas de transporte disponibles.

con 413 menciones diarias. La discusión gira en torno a la calidad del servicio, la movilidad urbana y las alternativas de transporte disponibles. En tercer lugar, se encuentra la infraestructura aeroportuaria y portuaria, con aproximadamente 330 menciones diarias.

En cuanto a la distribución geográfica de la conversación, el 83 % de las menciones proviene de la Ciudad de Guatemala, centro económico y político del país.

Poco optimismo y percepción de “corrupción”

La percepción general de la audiencia analizada es mayoritariamente negativa, especialmente entre usuarios únicos, con énfasis en corrupción (12% de la conversación).

“La mayor parte de la auditoría ciudadana la hacen los mismos ciudadanos. (En el estudio) a pesar de que se sigue mencionando el tema de corrupción como una de las principales cosas que afecta la infraestructura vial, el porcentaje es relativamente pequeño, hablamos entre 8% o 12% según el tema” señala Benavides. Y añade: Pero si vemos el sentir respecto no de la corrupción, sino de la responsabilidad de no hacer. Creo que la población está pidiendo que se hagan cosas. No sé si tolerando corrupción, yo diría que no, pero pidiendo que no sea el combate a la corrupción un impedimento para actuar”.

El estudio define a los usuarios o autores únicos como personas o cuentas individuales que generan contenido original —como publicaciones, comentarios o menciones— sobre un tema específico, sin incluir publicaciones reposteadas, compartidas o duplicadas por otros usuarios. Estos tienen una percepción más crítica sobre la infraestructura vial en Guatemala.

De todo el universo de publicaciones analizadas, relacionadas con infraestructura, se encontró que:

La mayoría de las publicaciones son neutrale s o sin “sentimiento” particular (60%), por ejemplo, cuando se comparten noticias de una obra

s o sin “sentimiento” particular (60%), por ejemplo, cuando se comparten noticias de una obra Un 33.7% aludían a sentimiento negativ o, por ejemplo, cuando hay una crítica por el colapso de un puente

o, por ejemplo, cuando hay una crítica por el colapso de un puente Y solo un 6% eran positivas, al referirse a avances

Pero cuando se retiran las publicaciones compartidas en redes y solo se dejan los comentarios o menciones específicas, los porcentajes cambian:

La mitad (49.6%) son publicaciones negativas

Solo un 8.8% son positivas

Un 41.5% son neutrales

Obras “deterioradas” y “abandonadas”

Las manifestaciones en la conversación digital también reflejan el descontento ciudadano por la inseguridad vial y el deterioro de rutas clave.

Los usuarios perciben un “abandono” y una “falta de atención” por parte de las autoridades en sus conversaciones, especialmente cuando se refieren al “mantenimiento” y la reparación de la red vial.

Durante el período de análisis, la autopista Palín-Escuintla y el kilómetro 44 fueron mencionados con reclamos por retrasos en las soluciones y demandas de transparencia en los plazos.

Asimismo, los usuarios aludieron a obras específicas con trabajos inconclusos, utilizando términos como “hechas pedazos” para describir vías como la Calle Martí, junto con señalamientos de obras sin finalizar. Esto reforzó la percepción de “desinterés institucional” al hablar del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).

Las obras que más fueron mencionadas en el estudio fueron:

Puente Nahualate: Ubicado en el kilómetro 136 de la CA-2 Occidente, en Chicacao, Suchitepéquez, permaneció cerrado durante 14 días, del 22 de octubre al 6 de noviembre, debido a daños en su estructura. Tras la evaluación de las autoridades, que concluyó que había daño estructural en la obra, el paso fue rehabilitado.

Ubicado en el kilómetro 136 de la CA-2 Occidente, en Chicacao, Suchitepéquez, permaneció cerrado durante 14 días, del 22 de octubre al 6 de noviembre, debido a daños en su estructura. Tras la evaluación de las autoridades, que concluyó que había daño estructural en la obra, el paso fue rehabilitado. Paso a desnivel Roosevelt: En la 9.ª avenida de la calzada Roosevelt se suspendió dos veces la construcción durante el año pasado debido a falta de supervisión: primero en mayo y luego en junio.

En la 9.ª avenida de la calzada Roosevelt se suspendió dos veces la construcción durante el año pasado debido a falta de supervisión: primero en mayo y luego en junio. Puente Belice 2: Comenzó en noviembre de 2023 con el objetivo de agilizar el paso en las zonas 1, 2, 6, 18 y 17, así como mejorar los tiempos de traslado desde las zonas 4, 8, 9, 12, 13 y 21 de la capital. Además, conectaría con el sistema Metro. A la fecha, se encuentra suspendido debido a problemas financieros, una evaluación pendiente de su diseño y la necesidad de liberar el derecho de vía.

Comenzó en noviembre de 2023 con el objetivo de agilizar el paso en las zonas 1, 2, 6, 18 y 17, así como mejorar los tiempos de traslado desde las zonas 4, 8, 9, 12, 13 y 21 de la capital. Además, conectaría con el sistema Metro. A la fecha, se encuentra suspendido debido a problemas financieros, una evaluación pendiente de su diseño y la necesidad de liberar el derecho de vía. Carretera rumbo a San Francisco Zapotitlán: Está pendiente construir un tramo de 12 km en San Francisco Zapotitlán, Suchitepéquez, que funciona como vía alterna y conecta con Retalhuleu, una de las principales rutas de comercio y turismo en suroccidente.

Está pendiente construir un tramo de 12 km en San Francisco Zapotitlán, Suchitepéquez, que funciona como vía alterna y conecta con Retalhuleu, una de las principales rutas de comercio y turismo en suroccidente. Autopista a Puerto Quetzal: Esta autopista, que tendrá cobro de peaje, registra un 30% de avance y se espera que esté lista en 2026. Contará con varios distribuidores elevados.

Esta autopista, que tendrá cobro de peaje, registra un 30% de avance y se espera que esté lista en 2026. Contará con varios distribuidores elevados. Paso a desnivel zona 6 de Xela: La “lentitud” y la “paralización” en la construcción del viaducto, ubicado en el Periférico entre las zonas 6 y 7 de Xela, ha afectado la conectividad del municipio. El proyecto arrastra rezagos desde la administración anterior.

La “lentitud” y la “paralización” en la construcción del viaducto, ubicado en el Periférico entre las zonas 6 y 7 de Xela, ha afectado la conectividad del municipio. El proyecto arrastra rezagos desde la administración anterior. Paso a desnivel de Mixco a Molino de las Flores: Desde 2014 se colocó la primera piedra de este viaducto sobre el kilómetro 14.7 de la calzada Roosevelt, adjudicado por Q37.9 millones.

Después de 2 años, el no dar mantenimiento multiplica los costos por 10 veces. Lo que yo necesitaba invertir en mantener una carretera funcionando al no hacerlo de manera preventiva, hoy es 10 veces más caro". Jorge Benavides, analista de Fundesa

Añade que con la aprobación de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, que es el Decreto 29-2024, se crea en el artículo 95 un periodo de transición. “Ese periodo de transición facilita que por lo menos las carreteras principales, que son todas las centroamericanas, algunos libramientos y la funcionalidad dentro del área metropolitana estén libres de cualquier litigio, de cualquier problema contractual en un periodo de 18 meses. Eso lo que nos lleva es a, ojalá, poder tener año y medio funcionando una entidad en realizar contrataciones, diagnosticar cómo está la red vial y llevarla los estándares que son necesarios”.

Anam busca cambio en ley

Sebastián Siero, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades de Guatemala, reacciona a los resultados del estudio e indica que “llevamos un año y tres meses donde el Ministerio de Comunicaciones no atiende la red vial y ahorita estamos, como alcaldes, muy preocupados porque estamos a seis semanas de que el invierno inicie y esto va a complicar nuevamente el estado de la red”.

Añade que están buscando que se modifique la normativa “donde si el ministerio no da una respuesta a una solicitud de un aval en 30 días, se considere como silencio administrativo y nos permitan entrar a trabajar”. Sobre todo, porque desde las alcaldías, confirma Siero, solo se puede trabajar en el orden municipal. “Lo que estamos buscando es que los alcaldes hagan el mantenimiento de la red vial, ya que desde el CIV no hay forma de que lo haga. Hay muchos alcaldes con esa intención y lo que necesitamos es que nos den los avales” concluye.

Se intentó tener una versión del Ministerio de Comunicaciones, pero después de constantes solicitudes, no se recibió respuesta.

Ficha técnica: ¿Cómo se hizo el estudio?

Entre el 20 de agosto de 2024 y el 20 de marzo de 2025 se llevó a cabo un análisis de conversaciones digitales de usuarios únicos en Guatemala sobre temas de infraestructura, a partir de tecnologías de escucha social. El estudio se enfocó en tres áreas clave: infraestructura vial, aeroportuaria y portuaria, y transporte masivo. Para ello, se utilizaron palabras clave específicas que permitieron monitorear conversaciones en redes sociales y medios tradicionales.

La herramienta utilizada fue la tecnología de Goo, implementada por la empresa DataLab, para el monitoreo de flujos sociales, medios mainstream y análisis de perfiles.

En el ámbito vial, se analizaron términos relacionados con carreteras, autopistas, puentes, viaductos y movilidad urbana, incluyendo menciones a proyectos como la iniciativa 5431 y el corredor verde. En el sector aeroportuario y portuario, se identificaron referencias a aeropuertos como La Aurora y Santo Tomás de Castilla, así como términos vinculados a sistemas portuarios y dragado.

Para la recopilación y análisis de datos se emplearon herramientas de monitoreo de flujos sociales, que permitieron rastrear conversaciones en plataformas como Facebook, X, Instagram, TikTok y Reddit, además de medios de comunicación tradicionales. Se consideraron únicamente publicaciones originales de autores únicos, es decir, cuentas individuales que generaron contenido propio, sin incluir republicaciones o duplicaciones.

Asimismo, se identificaron usuarios constantes, definidos como aquellos que realizaron más de diez publicaciones dentro del período analizado.

