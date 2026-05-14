Experiencias Plus: una mirada a Prensa Libre desde adentro, exclusiva para suscriptores

Como parte del compromiso de Prensa Libre con su audiencia, durante el 2025 y en el 2026, se ha fortalecido la Experiencia Plus, con eventos que acercan a sus suscriptores a la noticia.

En el 2025, los eventos PL Explica convocaron a decenas de suscriptores para que dieran una mirada más profunda en temas de interés nacional, tanto del ámbito político, económico y cultural.

Se realizaron cerca de 20 eventos virtuales, con más de 700 registros y 400 personas conectadas, en promedio. Una respuesta que confirma el interés de nuestra audiencia en contenidos explicativos, de profundidad y con la rigurosidad que ofrece Prensa Libre.

También se han ofrecido Experiencias Plus, con eventos presenciales y en donde los suscriptores son los protagonistas de la noticia. En estos encuentros, decenas de suscriptores han participado y conocido las instalaciones de Prensa Libre, se han sentado en la sala de reuniones de La Redacción y han conocido y conversado con editores, productores y reporteros responsables en la verificación, desarrollo y publicación de las noticias que llegan a cada momento, y por diversos formatos, a nuestra audiencia

Douglas Cuevas, periodista de Prensa Libre, se prepara para una transmisión virtual con analistas invitados, en uno de los eventos PL Explica. (Foto Prensa Libre)

Más beneficios

El 2026 comenzó con un evento desayuno exclusivo para suscriptores. Reunió a 60 personas interesadas en las elecciones de segundo grado, y quienes tuvieron la oportunidad de acercarse a analistas expertos en el tema y escuchar de primera mano los detalles del proceso de renovación del Ministerio Público.

El 16 de abril un nuevo evento virtual les dio la oportunidad a cientos de suscriptores de escuchar al economista, experto en temas fiscales y columnista de Prensa Libre, Óscar Chile Monroy, quien en PL Explica habló sobre los cambios en DeclaraGuate y el uso de la Agencia Virtual; información importante para todos los contribuyentes.

De nuevo, el 30 de abril pasado, Prensa Libre abrió sus puertas a un grupo de suscriptores que conocieron La Redacción, la Hemeroteca y la planta de Impresión, tres áreas que forman el corazón de esta casa editora. Los invitados también conocieron y compartieron impresiones con los editores de cada sección, permitiéndose también conocer interioridades del día a día y de cómo se hace la noticia.

Analistas de Guatemala Visible, ProJusticia y de la Universidad Rafael Landívar conversan con el periodista Alex Rojas y un grupo de suscriptores en una Experiencia Plus. (Foto Prensa Libre)

Más eventos

Durante el año seguirán los eventos PL Explica y Experiencias Plus, pero también otra serie de beneficios exclusivos que le dan valor a la suscripción de Prensa Libre.

Un equipo de profesionales de la información sigue continuamente buscando accesos exclusivos, primicias y profundidad en la información diaria para ofrecer más análisis y explicaciones de expertos, comprender mejor la actualidad nacional y así cada suscriptor pueda no solo estar informado, sino vivir el periodismo desde adentro y formar parte de una comunidad informada.

En el marco de los 75 años de Grupo Prensa Libre, estas experiencias refuerzan el valor de la suscripción al ofrecer más que contenido: acceso, cercanía y conocimiento.

Si aún no es suscriptor, puede llamar al 1716 o escribir al WhatsApp 2421-3920 y ser parte de esta comunidad que le brinda experiencias únicas.