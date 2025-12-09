Fallecen 51 niños por desnutrición aguda en Guatemala; hay muertes en más departamentos que en el 2024

Cincuenta y un niños menores de cinco años han fallecido en el 2025 como consecuencia de la desnutrición aguda en Guatemala, según datos oficiales hasta el 29 de noviembre, publicados en el Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Siinsan). Otras 44 muertes están en investigación.

Aunque hay una disminución de defunciones en comparación con el 2024 —cuando a esa misma fecha se contabilizaban 70—, el reporte evidencia que el flagelo se ha extendido, pues de 12 departamentos con muertes confirmadas el año pasado, ahora son 16 los que reportan decesos por esta causa.

El 43% de los casos se concentran en Huehuetenango, Alta Verapaz y San Marcos, que también en el 2024 registraron la mayor cantidad de muertes.

Los municipios con más fallecimientos son San Cristóbal Verapaz y Santa Catalina La Tinta (Alta Verapaz), con dos casos cada uno; Chiantla (Huehuetenango) y Malacatán (San Marcos), con tres cada uno.

Escuintla, Retalhuleu, Suchitepéquez, Chiquimula, Jutiapa, Zacapa, Guatemala, Chimaltenango, Jalapa, Sacatepéquez, Petén, Sololá y Quetzaltenango son los otros departamentos con registros, aunque en menor número.

De los 51 niños fallecidos, 20 presentaban un cuadro severo y 17 manifestaciones de kwashiorkor, afección provocada por deficiencia grave de proteínas, que suele acompañarse de alteraciones en la piel y el cabello.

El 94% de los fallecidos tenía menos de dos años. El 47% de las muertes ocurrió entre abril y junio, durante la temporada de hambre estacional, cuando las reservas alimentarias se agotan y los ingresos de las familias disminuyen.

Según el informe del Ministerio de Salud, 39 niños fueron trasladados a un hospital, pero murieron por la gravedad de su condición. Diez no recibieron atención médica y fallecieron en sus hogares, y dos en la vía pública.

La Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesán) indica que la baja en las muertes por desnutrición aguda se debe a que hay menos casos en general. Sin embargo, la proporción de niños fallecidos en lo que va del 2025 (0.24%) es similar a la del año pasado (0.25%).

Casos en descenso

Hay menos casos acumulados de desnutrición aguda registrados en la Red Integrada de Servicios de Salud. De 27 mil 358 en el 2024 —la cifra más alta del último lustro— se pasó a 21 mil 91 en el 2025, lo que representa una reducción del 22.9% hasta el 29 de noviembre.

El Siinsan aclara que el reporte no es en tiempo real y puede variar conforme los servicios de salud actualicen la información. Mientras que la Sesán indica que la disminución de casos se basa en reportes del Ministerio de Salud, pero no se explican sus causas, que podrían estar relacionadas con la cobertura de acciones preventivas como la ventana de los mil días.

Para este período, el municipio de Guatemala registra el mayor número de casos a nivel nacional, con 743; seguido de Villa Nueva (631), Malacatán (483) y San Juan Sacatepéquez (475). Estos están en la categoría de muy alta carga acumulada.

El informe de Salud señala que hasta el 2 de agosto se reportaba un aumento de casos respecto del 2024, incluso mayor al histórico. Sin embargo, desde la semana 33 (del 10 al 16 de agosto) comenzó a observarse una disminución, aunque no se tiene una explicación concreta.