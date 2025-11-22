Familias disfrutan del primer día del Festival Navideño con música, atracciones y espíritu festivo

Con luces, música y un ambiente festivo, decenas de personas acudieron este sábado 22 de noviembre al Centro Histórico de la capital, donde se celebra el Festival Navideño 2025, organizado por la Municipalidad de Guatemala.

Desde las 10.00 horas, las familias comenzaron a recorrer las atracciones instaladas en la Plaza de la Constitución. Entre las más concurridas figuran la Pista Granizada, el Tobogán Congelado, la Casa de Santa, la Villa Navideña Iluminada y el Trencito Navideño.

“La Plaza Central se llena de luz, música y un ambiente de alegría para que disfrutes una experiencia mágica. Te invitamos a nuestras actividades especiales, espectáculos y al espíritu navideño. Ven con tu familia y amigos. Del 21 de noviembre al 22 de diciembre. Horario: 10.00 a 22.00 horas”, anunció la comuna en sus redes sociales.

Durante un mes, el corazón del Centro Histórico se transforma en un destino cargado de tradición, luces y actividades para grandes y pequeños. Los asistentes también pueden visitar el Nacimiento Monumental o disfrutar de cine navideño gratuito en el Portal de la Sexta, con funciones programadas a las 11.00, 14.00, 17.00 y 20.00 horas.

Según la Municipalidad, “cada actividad busca ofrecer espacios accesibles, entretenidos y llenos de tradición para vivir la Navidad en familia”.

Actividades destacadas:

Presentaciones artísticas y musicales con talento guatemalteco.

Decoraciones temáticas y nacimientos tradicionales.

Mercado Navideño con gastronomía típica, artesanías y emprendimientos locales.

Escenarios fotográficos diseñados para capturar los momentos más memorables.

Recorridos iluminados y espacios interactivos para toda la familia.

