Fin de semana largo, PNC refuerza operativos y reporta primeras capturas durante el descanso

Con el inicio del fin de semana largo, derivado del traslado del descanso del 30 de junio al lunes 29, y en coincidencia con el pago de fin de mes, la Policía Nacional Civil (PNC) intensificó los operativos de seguridad en distintos puntos del país para prevenir hechos delictivos y garantizar el orden público.

Las acciones se desarrollan de forma interinstitucional en Jutiapa, Escuintla y Antigua Guatemala, Sacatepéquez, con la participación de la PNC, el Ejército de Guatemala y otras instituciones.

Por citar una medida, durante los operativos, las autoridades verifican que tiendas, cantinas y bares cuenten con la documentación correspondiente, además de revisar la identificación de personas y la solvencia de vehículos y motocicletas.

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Operativos interinstitucionales se desarrollan en tiendas, cantinas y bares, de Jutiapa, Escuintla y Antigua Guatemala, Sacatepéquez, acciones que se realizan de manera coordinada entre PNC, Ejército de Guatemala y otras instituciones. pic.twitter.com/XtEbHP4Udu — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) June 27, 2026

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Hallan arsenal en inmueble abandonado

En otro operativo, policías de la Comisaría 35 localizaron 11 armas de fuego en un inmueble abandonado ubicado en el sector Quiebrapatas, dentro de la finca Las Morenas, aldea El Paredón Buena Vista, en Sipacate, Escuintla.

El armamento está integrado por siete escopetas y cuatro armas cortas, las cuales fueron ubicadas gracias a una denuncia ciudadana. Las evidencias fueron embaladas por el ente investigador para los análisis correspondientes, mientras continúan las investigaciones para establecer la procedencia de las armas.

PNC localiza 11 armas de fuego en inmueble abandonado en Sipacate



Policías de la comisaría 35 localizaron 11 armas de fuego en un inmueble abandonado ubicado en el sector Quiebrapatas, dentro de la finca Las Morenas, aldea El Paredón Buena Vista, Sipacate, Escuintla. pic.twitter.com/BnJnKhLbgR — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) June 27, 2026

Más capturas por armas, drogas y tentativa de homicidio

Las autoridades también reportaron otras detenciones durante las primeras horas del plan de seguridad.

En el cantón Pueblo Nuevo, Palencia, fue capturado Marco "N", de 42 años, por portar de manera ilegal una escopeta.

Mientras tanto, investigadores de la DEIC detuvieron en la colonia Santa María La Paz, zona 21 capitalina, a Juan "N", de 45 años, sindicado del delito de homicidio en grado de tentativa. Según la PNC, el detenido registra un antecedente por violencia intrafamiliar.

En Atescatempa, Jutiapa, agentes de la SGAIA capturaron a Graciela "N", de 57 años, a quien le fueron incautados envoltorios conocidos como "colmillos" con cocaína.

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Asimismo, en la zona 4 de Retalhuleu fue aprehendido Jonny "N", de 29 años, en posesión de marihuana y crack.

Capturan a presunta extorsionista

Como parte de estos operativos, agentes de la Comisaría 15 capturaron a Lesly "N", de 27 años, en la 50 avenida y avenida Petapa, zona 12 de la capital.

La mujer era requerida por un juzgado de Guatemala desde el 16 de abril por el delito de extorsión, informó la PNC.

Plan Semáforo Seguro y Plan Centinela

La PNC también informó resultados del Plan Semáforo Seguro y Centinela, operativos que se han realizado desde hace tiempo y se incluirá como parte del plan para este fin de semana largo.

El Plan Semáforo Seguro, estrategia enfocada en identificar y registrar personas sospechosas en puntos de alta circulación, de acuerdo con la institución, este plan ha permitido la captura de 17 personas, la incautación de 10 armas de fuego, la emisión de 81 remisiones en coordinación con las Policías Municipales de Tránsito (PMT) y el decomiso de 80 motocicletas por carecer de placas o de la documentación requerida.

Durante este fin de semana largo, la @PNCdeGuatemala mantiene operativos de seguridad para el resguardo de las familias guatemaltecas. 🚔



☎️ Denuncia cualquier emergencia al 110. pic.twitter.com/PIIiiKBFMN — Gobierno de Guatemala 🇬🇹 (@GuatemalaGob) June 27, 2026

Por su parte, el Plan Centinela acumula más de 5 mil personas capturadas y alrededor de 500 armas de fuego decomisadas por no contar con la documentación legal correspondiente, según el balance presentado por las autoridades.

Las fuerzas de seguridad indicaron que los operativos continuarán durante todo el fin de semana largo, con el objetivo de prevenir hechos delictivos ante el incremento de la movilidad de personas por el descanso y el pago de salarios de fin de mes.