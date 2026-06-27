Fin de semana largo, PNC refuerza operativos y reporta primeras capturas durante el descanso

SEGURIDAD

Fin de semana largo, PNC refuerza operativos y reporta primeras capturas durante el descanso

La PNC reforzó los operativos por el fin de semana largo y el pago de fin de mes. Además, reportó capturas y decomisos de armas.

|

time-clock

Los operativos se están llevando a cabo en todo el país y reforzado en departamentos con más incidencia. Las acciones se desarrollan de forma interinstitucional en Jutiapa, Escuintla y Antigua Guatemala, Sacatepéquez, con la participación de la PNC, el Ejército de Guatemala y otras instituciones. (Foto, Prensa Libre: cortesía PNC)

Los operativos se están llevando a cabo en todo el país y reforzado en departamentos con más incidencia. Las acciones se desarrollan de forma interinstitucional en Jutiapa, Escuintla y Antigua Guatemala, Sacatepéquez, con la participación de la PNC, el Ejército de Guatemala y otras instituciones. (Foto, Prensa Libre: cortesía PNC)

Con el inicio del fin de semana largo, derivado del traslado del descanso del 30 de junio al lunes 29, y en coincidencia con el pago de fin de mes, la Policía Nacional Civil (PNC) intensificó los operativos de seguridad en distintos puntos del país para prevenir hechos delictivos y garantizar el orden público.

Las acciones se desarrollan de forma interinstitucional en Jutiapa, Escuintla y Antigua Guatemala, Sacatepéquez, con la participación de la PNC, el Ejército de Guatemala y otras instituciones.

Por citar una medida, durante los operativos, las autoridades verifican que tiendas, cantinas y bares cuenten con la documentación correspondiente, además de revisar la identificación de personas y la solvencia de vehículos y motocicletas.

LECTURAS RELACIONADAS

Operativos de la PNC en alrededores del Zoológico La Aurora por denuncias de cobros irregulares de parqueo en zona 13

PNC refuerza seguridad por fin de semana largo y pago del Bono 14 en Guatemala

chevron-right

Hallan arsenal en inmueble abandonado

En otro operativo, policías de la Comisaría 35 localizaron 11 armas de fuego en un inmueble abandonado ubicado en el sector Quiebrapatas, dentro de la finca Las Morenas, aldea El Paredón Buena Vista, en Sipacate, Escuintla.

El armamento está integrado por siete escopetas y cuatro armas cortas, las cuales fueron ubicadas gracias a una denuncia ciudadana. Las evidencias fueron embaladas por el ente investigador para los análisis correspondientes, mientras continúan las investigaciones para establecer la procedencia de las armas.

Más capturas por armas, drogas y tentativa de homicidio

Las autoridades también reportaron otras detenciones durante las primeras horas del plan de seguridad.

En el cantón Pueblo Nuevo, Palencia, fue capturado Marco "N", de 42 años, por portar de manera ilegal una escopeta.

Mientras tanto, investigadores de la DEIC detuvieron en la colonia Santa María La Paz, zona 21 capitalina, a Juan "N", de 45 años, sindicado del delito de homicidio en grado de tentativa. Según la PNC, el detenido registra un antecedente por violencia intrafamiliar.

En Atescatempa, Jutiapa, agentes de la SGAIA capturaron a Graciela "N", de 57 años, a quien le fueron incautados envoltorios conocidos como "colmillos" con cocaína.

LECTURAS RELACIONADAS

Diseño final de Futeca Corporación presentado en abril de 2026, días antes del inicio de la construcción de Distrito Futeca. Según sus directivos, la propuesta incorpora ideas y aprendizajes de 16 recintos deportivos, de convenciones y espacios multipropósito visitados durante su gira técnica internacional. (Foto, Prensa Libre: cortesía Futeca Corporación)

Distrito Futeca se inspira en 16 estadios de clase mundial; tres son sedes del Mundial 2026

chevron-right

Asimismo, en la zona 4 de Retalhuleu fue aprehendido Jonny "N", de 29 años, en posesión de marihuana y crack.

Capturan a presunta extorsionista

Como parte de estos operativos, agentes de la Comisaría 15 capturaron a Lesly "N", de 27 años, en la 50 avenida y avenida Petapa, zona 12 de la capital.

La mujer era requerida por un juzgado de Guatemala desde el 16 de abril por el delito de extorsión, informó la PNC.

Plan Semáforo Seguro y Plan Centinela

La PNC también informó resultados del Plan Semáforo Seguro y Centinela, operativos que se han realizado desde hace tiempo y se incluirá como parte del plan para este fin de semana largo.

El Plan Semáforo Seguro, estrategia enfocada en identificar y registrar personas sospechosas en puntos de alta circulación, de acuerdo con la institución, este plan ha permitido la captura de 17 personas, la incautación de 10 armas de fuego, la emisión de 81 remisiones en coordinación con las Policías Municipales de Tránsito (PMT) y el decomiso de 80 motocicletas por carecer de placas o de la documentación requerida.

Por su parte, el Plan Centinela acumula más de 5 mil personas capturadas y alrededor de 500 armas de fuego decomisadas por no contar con la documentación legal correspondiente, según el balance presentado por las autoridades.

Las fuerzas de seguridad indicaron que los operativos continuarán durante todo el fin de semana largo, con el objetivo de prevenir hechos delictivos ante el incremento de la movilidad de personas por el descanso y el pago de salarios de fin de mes.

ESCRITO POR:

Glenda Burrión

Periodista de Prensa Libre especializada en economía con más de 7 años de experiencia como correctora de textos y creación de contenido digital.

Lee más artículos de Glenda Burrión

ARCHIVADO EN:

Bono 14 Fin de semana largo Mingob PNC PNC de Guatemala Policía Nacional Civil 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM