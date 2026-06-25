PNC refuerza seguridad por fin de semana largo y pago del Bono 14 en Guatemala

La Policía Nacional Civil (PNC) pondrá en marcha un plan especial de seguridad por el fin de semana largo, derivado del traslado del asueto del Día del Ejército al lunes 29 de junio, y por el próximo pago del Bono 14, informó Esvin Gaspar Jacinto Quiché, subdirector de Operaciones de la PNC.

Explicó que el operativo comenzará el jueves y contará con el apoyo de mil agentes adicionales, quienes serán desplegados en áreas donde la institución ha identificado mayor incidencia de homicidios, asaltos y robos, así como en lugares con alta afluencia de personas.

"Ya a partir del jueves estamos trabajando con un talento humano extraordinario, que son cerca de mil, que nos van a estar apoyando en las áreas donde nosotros tenemos identificado algunos problemas con relación a homicidios, asaltos y robos. Y de esa manera van a estar cubriendo diferentes lugares de afluencia de personas", afirmó.

Según Jacinto Quiché, el personal extraordinario se sumará al 75% de agentes que ya trabajan en turnos ordinarios.

"Nosotros tenemos aproximadamente el 75% del total de Policía Nacional Civil trabajando normalmente en turnos de ocho horas por ocho horas. Pues, aunado a eso, vamos a tener mil compañeros policías más de la Subdirección de Análisis, Antinarcótica e Investigación Criminal para que nos puedan ayudar en este, previendo el fin de semana largo por el 30 de junio. Es decir que estamos previendo ya que va a haber bastante afluencia de personas a diferentes lugares", indicó.

Además del operativo por el descanso prolongado, la PNC activará el plan de seguridad por el pago del Bono 14, que se desarrollará en dos fases: del 1 al 12 de julio y del 12 al 17 de julio.

"Con relación al plan del Bono 14, como todos los años, nosotros ya tenemos el plan que consta de dos fases. La primera fase a partir del primero de julio para el doce de julio. Del doce de julio al diecisiete nosotros tenemos ya también contemplado una segunda fase. Cada uno lleva sus propias modalidades de patrullaje en centros comerciales, en cajeros, en mercados, en plazas de juegos y en todos los lugares donde los ciudadanos guatemaltecos acuden a hacer algún tipo de compra o alguna actividad recreativa", explicó.

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Como parte de ambos planes, la institución instalará puestos de control y desarrollará operativos en carreteras con apoyo de las unidades territoriales y del Departamento de Tránsito.

"También estaremos ya ejecutando los diferentes operativos y puestos de control. Por una parte, las unidades operativas de los sectores y, por otra parte, el Departamento de Tránsito con su tema específico para verificar que los automovilistas cumplan con la documentación de ley y nosotros, de parte de las unidades territoriales, tratar de evitar la movilización de personas con algún tipo de ilícito en las carreteras o en algunas calles, algunas avenidas de diferentes ciudades", señaló.

Respecto del personal que participará en los operativos, Jacinto Quiché indicó que la Dirección General de la PNC aún analiza si reincorporará temporalmente a agentes que se encuentran de vacaciones o si trabajará con la totalidad del personal disponible.

"Por el momento tenemos dos alternativas. La primera alternativa es trabajar con el personal que está de vacaciones. Tenemos ahí una buena cantidad de personal de vacaciones. Y la segunda opción es trabajar con el 100%. Esto es algo que aún estamos definiendo con el señor director y ya estos días ha definido el plan que vamos a utilizar", concluyó.