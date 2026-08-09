PNC localiza vehículos robados durante operativo en el asentamiento El Cerrito en la zona 7

La Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) continuaron este domingo con las diligencias de expertaje e investigación en un predio de vehículos ubicado en el ingreso al asentamiento conocido como El Cerrito, al final del puente El Incienso, en la zona 7 capitalina, donde también estacionan sus automóviles los habitantes del sector.

Las diligencias, realizadas por elementos de la Unidad de Expertaje de Vehículos de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la PNC y fiscales del MP, buscaban establecer si algunos de estos automotores han sido utilizados en hechos delictivos y ataques armados o si han sido robados.

El operativo y las diligencias correspondientes superaron las 40 horas, ya que comenzaron la noche del pasado viernes 7 de agosto con la movilización de varios agentes de la institución policial y el despliegue de más de 12 autopatrullas en inmediaciones del puente El Incienso, con rumbo al sur.

Según investigadores de la PNC, las diligencias se derivaron de la investigación que se está realizando por el asesinato de siete personas en una residencia de Boca del Monte, Villa Canales, ocurrido la noche del 25 de julio. Entre las víctimas se encontraba María Eugenia Reyes Morales, de 59 años, creadora de contenido conocida como “la Mi Amor”, así como su esposo y uno de sus hijos.

Las investigaciones de la PNC apuntan a que pandilleros de la Mara Salvatrucha estarían involucrados en este crimen y que en este predio, ubicado en el asentamiento El Cerrito, ocultan varios vehículos utilizados presuntamente para la comisión de delitos.

Durante este domingo, los agentes de la PNC inspeccionaron cada automóvil y motocicleta estacionados en el lugar. También solicitaron a los propietarios la documentación y las solvencias correspondientes a cada uno de los vehículos.

Localizan vehículos robados

Como resultado de las diligencias de inspección realizadas este domingo en el predio de vehículos del asentamiento El Cerrito, en la zona 7, los investigadores de la DEIC y los fiscales del ente investigador verificaron y consultaron las solvencias de los automotores estacionados en este lugar, lo que dio como resultado la localización de dos vehículos con reporte de robo.

El primero es un automóvil modelo 2013, con placas P-353HTY, reportado como robado el 4 de noviembre del 2025 en la colonia Villalobos II, zona 12 de Villa Nueva. El segundo es un automóvil modelo 2012, con placas P-056HYS, que tiene reporte de robo del 17 de febrero del 2026 en la zona 7 de Mixco.

Según indicó la PNC, ambos automotores fueron identificados mediante la verificación de sus números de chasis, por lo que quedaron a disposición de las autoridades competentes para continuar con las diligencias correspondientes.

Una fuerte movilización de agentes de la DEIC y elementos de la PNC se dio durante las diligencias de inspección de vehículos realizadas en el asentmiento El Cerrito en la zona 7 capitalina. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec).

El pasado sábado 8 de agosto, la PNC reportó la captura de un hombre identificado como Miguel “N”, de 19 años, quien fue sorprendido en el sector cuando se movilizaba en una camioneta Hyundai Tucson, modelo 2015, con placas P-0116FWH.

El reporte policial indica que, al momento de verificar las placas y consultar los datos mediante el número de chasis, el personal de la Unidad de Expertaje de la DEIC realizó la inspección del vehículo y logró establecer que tenía reporte de robo desde el 21 de marzo del 2026 y que le correspondían las placas P-0107LHJ.

El sospechoso fue remitido al juzgado correspondiente y también se investiga si tiene alguna vinculación o participación directa con los hechos ocurridos en Boca del Monte.

En cuanto al vehículo en que se movilizaba, quedó a disposición del MP para que continúe con las diligencias correspondientes.

La Policía Nacional Civil indicó que mantendrá vigilancia permanente en el lugar, ya que las pesquisas continúan para dar con los responsables del crimen ocurrido en Boca del Monte, Villa Canales, el mes anterior.