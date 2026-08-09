Capturan a dos presuntos pandilleros de la MS con arma robada y prendas del MP y la PNC en Villa Nueva

Agentes de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) de la Policía Nacional Civil (PNC), capturaron a José Gómez Muñoz, de 25 años, y a Jeremy Culajay Cahueque, de 20, presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS).

Durante el operativo, en Bárcenas, zona 3 de Villa Nueva, los policías localizaron una pistola con reporte de robo, además de chalecos y gorras con insignias del Ministerio Público (MP) y de la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC) de la PNC.

La captura ocurrió luego de que los agentes observaran un vehículo Hyundai con placas P-326FKX que circulaba de forma sospechosa en el km 22 de la ruta hacia Santa Lucía Milpas Altas. Los policías dieron seguimiento al automóvil hasta interceptarlo en Villa Nueva.

Arma con reporte de robo

Durante la inspección del vehículo, los agentes decomisaron una pistola Glock, una tolva y 10 municiones. Según la PNC, el arma tiene reporte de robo desde el 28 de junio de 2026, cuando fue sustraída en el bulevar San Cristóbal, zona 8 de Mixco.

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La PNC decomisa una pistola con reporte de robo, municiones y prendas con insignias del MP y PNC que localiza en el vehículo de los capturados. (Foto Prensa Libre: PNC)

De acuerdo con la institución, José Gómez Muñoz tiene una orden de captura por el delito de asesinato, emitida el 24 de julio de 2026 por un juzgado de Chimaltenango. Jeremy Culajay Cahueque también tiene una orden de captura por homicidio en grado de tentativa, girada el 26 de enero de 2026 por un juzgado de Sacatepéquez.

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