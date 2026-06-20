Bono 14 en Guatemala: qué día se debe pagar y qué establece la ley sobre este beneficio

Todo trabajador con relación de dependencia con un empleador del sector público o privado tiene como beneficio laboral el pago de una bonificación salarial anual, conocida como Bono 14.

Reconocido desde 1992 y regulado por el Decreto 42-92 del Congreso de la República, este pago es obligatorio para los trabajadores y consiste en un salario adicional.

Esta prestación está establecidas por ley junto con otros beneficios como el aguinaldo y la indemnización por despido injustificado, este pago constituye un derecho irrenunciable para los trabajadores.

La Ley de Bonificación Anual para Trabajadores del Sector Privado y Público establece que este beneficio consiste en una bonificación anual equivalente a un salario o sueldo ordinario devengado por el trabajador.

Según el artículo 2 de la ley, el Bono 14 debe ser equivalente al 100% del salario ordinario devengado en un mes para los trabajadores que hayan mantenido una relación laboral ininterrumpida durante un año.

Es decir, para quienes hayan laborado de forma ininterrumpida entre el 1 de julio del año anterior y el 30 de junio del presente año.

Mientras que, si el período de la relación laboral es menor de un año, la prestación será proporcional al tiempo laborado. Para su cálculo deberá tomarse como base el promedio de los sueldos ordinarios devengados por el trabajador entre julio del 2025 y junio del 2026.

¿Cuándo se debe pagar?

La Ley de Bonificación Anual para Trabajadores establece que esta prestación debe pagarse durante la primera quincena de julio de cada año.

Es decir, entre el 1 y el 15 de julio del presente año, período durante el cual la empresa o empleador debe efectuar el pago del Bono 14 de forma obligatoria y en una sola exhibición.

Para quienes terminan la relación laboral antes de julio, la ley establece que el patrono está obligado a pagar al trabajador la parte proporcional correspondiente al tiempo transcurrido entre el 1 de julio del año anterior y la fecha de finalización de la relación laboral.

¿Qué debe hacer si no se paga el Bono 14?

Si ha transcurrido el período de los 15 días hábiles para el pago del Bono 14 y este no ha sido cancelado, el trabajador que cumpla con los requisitos de una relación laboral puede acudir al Ministerio de Trabajo (Mintrab) para presentar una denuncia y solicitar el seguimiento correspondiente por el incumplimiento.

Con la denuncia, la entidad está obligada a verificar el incumplimiento mediante la Inspección General de Trabajo. Si comprueba la falta de pago de esta bonificación, deberá imponer las sanciones económicas o judiciales correspondientes al empleador.

¿Qué no aplica en el cálculo del Bono 14?

Para el pago de esta bonificación, únicamente debe tomarse en cuenta el salario ordinario, sin incluir la bonificación incentivo de Q250, las horas extras ni otros pagos extraordinarios establecidos por ley.