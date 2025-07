¿Cómo calcular el Bono 14 en Guatemala? Técnicas para obtener el monto desde la calculadora

Vigente desde 1992, el Bono 14 es una bonificación anual que corresponde a los trabajadores del sector privado y público que mantengan una relación de dependencia laboral con la empresa que los contrató. Debe ser entregado entre el 1 y el 15 de julio.

Según la Ley de Bonificación Anual para Trabajadores del Sector Privado y Público, este pago forma parte de las prestaciones laborales y debe otorgarse en un solo desembolso, estén o no afiliados al IGSS, siempre que cuenten con un contrato laboral que los respalde.

El bono no aplica a quienes están contratados por honorarios por servicios profesionales ni a los trabajadores que reciben salario diario y no alcanzan el salario mínimo mensual. En estos casos, el empleador podrá decidir si otorga o no la bonificación.

La ley establece que el beneficio completo corresponde a quienes hayan cumplido un año de trabajo ininterrumpido en la empresa. Si el tiempo laborado es menor, el monto debe calcularse de forma proporcional.

El artículo de Prensa Libre “¿Cuándo se paga el Bono 14 en Guatemala y quiénes tienen derecho a recibirlo?” detalla que los trabajadores del sector agrícola o que no laboran de forma continua por disposición de la empresa tienen derecho al pago si han cumplido al menos 150 días de trabajo o 150 tareas.

¿Cómo calcular el Bono 14?

Según el artículo 2 de la Ley de Bonificación, se calcula con base en el sueldo ordinario devengado o el promedio de los salarios percibidos entre el 1 de julio del año anterior y el 30 de junio del año en curso.

Quienes hayan trabajado de forma ininterrumpida en ese periodo deben recibir un monto igual a su salario mensual. Para quienes no hayan completado ese tiempo, el cálculo es proporcional, siguiendo estos pasos:

Determinar el sueldo ordinario: Se debe establecer el periodo trabajado y sumar todos los sueldos percibidos. Esto se puede hacer mediante la operación (sueldo × días trabajados). Calcular el monto proporcional: La suma total se divide entre los 365 días del año.

Observación: Este cálculo se realiza sin incluir la bonificación mensual; se debe tomar en cuenta únicamente el salario base.

Ejemplo de cálculo en una calculadora manual

Multiplicar el salario mensual por los días trabajados:

Operación 1: Q3,723.05 × 179 días = Q666,417.95 Dividir el resultado entre 365 días:

Operación 2: Q666,417.95 / 365 = Q1,825.53

¿Qué hacer si no se paga el Bono 14?

En caso de incumplimiento en el pago del Bono 14 en julio, el trabajador que cumpla con los requisitos puede acudir al Ministerio de Trabajo (Mintrab) para presentar una denuncia.

La entidad está obligada a corroborar el incumplimiento mediante la Inspección General de Trabajo, que podrá imponer sanciones económicas o judiciales al empleador, según corresponda.

También es posible realizar el cálculo en línea ingresando a la plataforma habilitada por el Mintrab: https://bono14.mintrabajo.gob.gt/calculo/bono14

*Con información de Glenda Burrión