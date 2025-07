Fisuras verticales y horizontales en paredes: ¿Cuál es la diferencia y qué riesgos representan?

Las fisuras en paredes de casas o edificios suelen generar cierto nivel de alerta entre sus propietarios, principalmente después de eventos sísmicos como los que ocurren constantemente en Guatemala.

En general, cualquier tipo de fisura en paredes causa alarma entre los habitantes y propietarios de los inmuebles, quienes temen que existan daños graves y que puedan perder su patrimonio.

No obstante, hay diferencias entre las grietas que se presentan de forma vertical y las que aparecen de forma horizontal, según explica Juan Pablo Estrada, presidente de la Cámara de Construcción de Guatemala.

Fisuras verticales

“Usualmente las fisuras verticales que uno va a encontrar en un edificio moderno van a ser en esas juntas de dilatación y en esos puntos que previamente están diseñados, que, si bien se deja tablayeso o textura para que se vea bonito, sí está planificado que, cuando haya un movimiento, ahí va a salir una fisura, pero atrás está un espacio para que se pueda mover la estructura junto con el sismo y entonces sea resistente a este y entonces no haya daños mayores”, puntualiza.

Según indica, las fisuras verticales suelen presentarse comúnmente en viviendas o edificios nuevos y, en muchas ocasiones, se deben al asentamiento del suelo bajo los cimientos. También afirma que los nuevos edificios y estructuras que se construyen y desarrollan en Guatemala son “sismorresistentes” y están diseñados para contener este tipo de eventualidades provocadas por los sismos.

“Esas construcciones, es muy poco probable que sufran daños severos, si va a haber daños y por eso usaba la palabra estructuras sismoresistentes y no antisísmico, porque a los ingenieros estructurales no les gusta usar la palabra antisísmico, porque la idea es que la estructura sismoresistente es porque resiste al sismo y protege la vida humana. Eso no significa que no le pueden salir fisuras, y usualmente cuando salen fisuras, por ejemplo, en las juntas de dilatación, a veces la gente se asusta un poco porque dice, en mi edificio de apartamentos salió una fisura ahí en una esquina y no, esa es la ingeniería haciendo su trabajo”, puntualiza.

Fisuras horizontales

Sobre las fisuras horizontales, Estrada asegura que pueden deberse a distintas causas, principalmente al tipo de producto cementicio que se utiliza en los acabados de muros.

“Las fisuras horizontales normalmente tienden a tener que ver más con el tipo de acabado que tienen los muros, siendo que normalmente en Guatemala se usa mucho el producto cementicio, que tiene menos elasticidad, entonces hay cambios de temperatura, se estiran y se encogen los elementos de la construcción y entonces aparecen estas fisuras. Por ejemplo, muchas veces puede ser que, si la construcción es de block, puede ser porque el mortero, que es el material que pega un block con el otro, no haya secado correctamente y entonces, a la hora del paso del tiempo, va perdiendo esa humedad y entonces genera una fisura horizontal”, asegura.

Dentro de estos productos cementicios —comenta— se encuentran el microcemento, el hormigón o concreto, el cemento portland, que es el más común en construcción, y el mortero que es una mezcla de cemento, arena y agua, utilizado para unir ladrillos, block y revestimientos, entre otros.

Recomendación

No obstante, Estrada también indica que algunas fisuras horizontales solo representan un daño estético, mientras que otras pueden ser señal de un problema mayor, por lo que se deben realizar las evaluaciones correspondientes.

“Por supuesto que puede haber fisuras horizontales que impliquen daños mayores, pero sería de analizar caso por caso. Realmente, para eso lo que hay que hacer es llamar a un especialista, llamar a un ingeniero que vaya, lo evalúe, y muchas veces lo que hacen es terminar de quitar la textura o el tablayeso que está en el punto y ver si la fisura pasa de lado a lado o si realmente es un tema sólo cosmético de la textura. Como puede ser algo muy sencillo, puede ser algo más complicado que sí haya que atender, pero básicamente depende de qué estamos hablando: si es una construcción de bloc, si es una construcción de muros fundidos o si es un edificio de marcos y vigas”, asegura.

"Por ahí vi unos vídeos de un edificio en la Zona 1 que tenía unos daños en unos muros. Es un edificio bastante viejo, probablemente ya había pasado el terremoto del 76, pero los métodos constructivos de hace 50, 60 años son mucho menos exigentes de lo que son ahora", haciendo referencia a que los métodos utilizados en la actualidad en la construcción son muy diferentes y están adaptados a la situación sísmica y climatológica que se vive actualmente en el país, pero también aclara que, en el interior del país, aún se utilizan métodos de construcción empíricos que pueden poner en riesgo la estructura de casas y edificios, y arriesgar la vida de las personas.

Sin embargo, recomienda a los propietarios de casas e inmuebles que presenten cualquier tipo de fisura realizar las consultas pertinentes para descartar posibles problemas futuros.