Fracasa clasificación de desechos en primer día de implementación

Este martes las calles de la ciudad y municipios aledaños amanecieron como es habitual, con bolsas de basura de todo tipo en las banquetas para que los camiones recolectores las recogieran y trasladarlas a los vertederos.

Lo que se esperaba es que este 11 de febrero en cada casa los desechos se separaran en orgánico, reciclable y no reciclable, y que se identificaran con un rótulo el tipo de basura que contenían.

Sin embargo, Miguel Ángel Carrera, presidente y representante de la Gremial de Recolectores a escala nacional, indicó que quizá un 5 por ciento de la población cumplió con la obligatoriedad de la clasificación de los desechos sólidos como lo establece el acuerdo gubernativo 164-2021.

La falta de información de cómo realizar dicha separación, y no tener la costumbre de hacerlo, son razones que dificultan el cambio de comportamiento de las personas hacia una cultura de reciclaje, por lo que Carrera argumentó que lograrlo llevará tiempo. “Esto es de concientización”, agregó.

Aunque los vecinos no separaron la basura, los recolectores mencionaron que igual la recogieron, pues les pagan por el servicio; además, de que no pueden obligarlos a colocar los desechos en tres bolsas.

“La gente sigue igual, quizá un 5% clasificó los desechos”, mencionó, pese a que las personas lo hicieron, señaló que en el camión igual se revuelve, pues no tienen la capacidad para hacer la separación dentro de las unidades.

Ante esto, Jorge Grande, director de la Dirección para el Manejo de Residuos y Desechos Sólidos del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) dijo la semana pasada en una entrevista a Prensa Libre que no es necesario que los vehículos tengan varios compartimientos, pues el reglamento lo que establece es una separación física, así que basta con apartarla por grupos.

Proceso interrumpido

Los recolectores recogieron la basura este martes y la subieron al camión para trasladarla al depósito final, pero este último paso se interrumpió. Un grupo de personas que se dedican al reciclaje taparon el ingreso al relleno sanitario de la zona 3 y al vertedero ubicado en el km 22 ruta al Pacífico.

La protesta de los denominados “guajeros” fue porque no los tomaron en cuenta para la implementación del reglamento, y que al llegar los desechos clasificados les estarían quitando la oportunidad de hacer ellos la separación para el reciclaje, que es su medio de vida.

El ingreso al relleno sanitario en la zona 3 capitalina fue bloqueado. (Foto Prensa Libre: Emilio Chang)

Carrera señaló que esto paralizó el tren de limpieza, pues a eso de las 11 horas ya eran más de 40 camiones los que hacían fila para descargar en el vertedero del km 22, que es administrado por la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán (Amsa) y ha donde llegan los desechos de más de 32 municipios.

“Si esto no se arregla suspendemos el servicio mañana (miércoles) porque no tenemos camiones, están llenos, y si nos los descargamos no podemos dar el servicio”, dijo Carrera.

Fue a eso de las 13 horas que el paso se liberó, y los camiones lograron ingresar al vertedero para descargar.

El ingreso de camiones cargados de basura al vertedero de AMSA fue interrumpido por personas que se dedican a la separación de desechos para el reciclaje. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Ante la prórroga del reglamento que solicitaron los guajeros, el Marn respondió que esto "no es una alternativa viable para atender la crisis de contaminación por desechos sólidos". Sin embargo, está abierto para dar acompañamiento técnico a los gobiernos locales en la gestión de los residuos, e impulsar alternativas que mejoren las condiciones de las familias que trabajan en la recolección de los desechos.

Por etapas

Desde su entrada en vigor en 2021, el Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos Comunes estableció una clasificación primaria, que consistía en separar la basura en orgánica e inorgánica.

Este 11 de febrero del 2025 comenzó la obligatoriedad de una clasificación secundaria en orgánico, reciclable y no reciclable. Además de entrar en vigor toda la normatividad para recolección y transportes, centros de acopio, recicladoras, compostajes, sitios de disposición final, de acuerdo con Grande.

“La población tiene que clasificar en esas tres separaciones con el objetivo de que estos materiales ya no lleguen a los vertederos a cielo abierto que existen actualmente, sino que puedan ser recuperables y entrar al ciclo productivo de los materiales”, dijo.

No es necesario que la población tenga tres contenedores y de distinto color para hacer la clasificación. Señaló que pueden hacerlo en cualquier bolsa que se tenga en la casa, rotulando según el tipo de desecho que contengan, esto facilitará el saber qué materiales son reciclables y cuáles no.

“Si en el hogar no se hace, tenemos que tener claro que ni el Ministerio de Ambiente y ni el de Salud ―las dos entidades que tienen a su cargo velar por el cumplimiento del reglamento― pueden llegar a los hogares, son las municipalidades las que deben hacer todo su andamiaje legal para que se operativice en los hogares. Estas van a tener la vigilancia dentro de su jurisdicción, por la autonomía municipal, de que se haga la clasificación”, refirió.

Para lograr esa vigilancia en cada localidad, las municipalidades deben tener un plan y una ordenanza municipal relacionada con residuos y desechos sólidos. Por, el momento son contadas las que tienen estos instrumentos, 34 el primero, y 86 el segundo, según reporte del Marn.

En estos casos, el ministerio dará acompañamiento a las comunas para que desarrollen e implementen estas herramientas legales que les permitirían establecer las multas y sanciones para quién incumpla con dicha separación. El tiempo para que esto ocurra aún está en análisis por la cartera.

Por otro lado, velar porque los recolectores cumplan con la clasificación de los desechos es responsabilidad de las municipalidades, según Grande.

“Nosotros somos un ente regulador no operativo, la municipalidad es la que tiene que velar porque su recolección y transporte, ya sea municipal, concesionado o prestador de servicio, cumpla con el reglamento. Tienen que hacer la regularización como tal, que lo puede hacer a través de la ordenanza municipal”, añadió.