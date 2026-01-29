Frente frío se aleja de Guatemala, pero persisten noches gélidas en el occidente y centro del país

Aunque el frente frío número 10 ya se alejó del país, Guatemala seguirá registrando bajas temperaturas, especialmente durante las noches y madrugadas, debido a la influencia de un sistema de alta presión, informó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Cleofas Culajay, pronosticador del Insivumeh, explicó desde el Centro de Análisis y Pronósticos que persisten nublados parciales a totales, sobre todo en regiones del norte al centro del país.

Para este jueves 29 de enero se prevén lluvias o lloviznas en el Caribe, mientras que las temperaturas máximas oscilarán entre 20 y 22 grados en el norte, el Caribe, la Franja Transversal del Norte y los Valles del Oriente.

En la región central se esperan entre 21 y 24 grados; en la Boca Costa y el sur, de 29 a 31 grados, y en occidente, entre 18 y 21 grados.

Culajay destacó que las temperaturas mínimas más bajas se registrarían en occidente, donde el termómetro podría descender entre 0 y 2 grados. En la región central se prevén entre 8 y 10 grados, en el Caribe y norte, entre 18 y 20, y en el sur, de 21 a 23 grados.

Respecto a la velocidad del viento, se anticipan ráfagas de entre 30 y 35 kilómetros por hora en el oriente y el altiplano central, aunque en occidente podrían disminuir.