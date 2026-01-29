Comunitario
Frente frío se aleja de Guatemala, pero persisten noches gélidas en el occidente y centro del país
Aunque el frente frío número 10 se alejó del país, persistirán las bajas temperaturas en varias regiones por efectos de un sistema de alta presión.
Aunque el frente frío número 10 ya se alejó del país, Guatemala seguirá registrando bajas temperaturas, especialmente durante las noches y madrugadas, debido a la influencia de un sistema de alta presión, informó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).
Cleofas Culajay, pronosticador del Insivumeh, explicó desde el Centro de Análisis y Pronósticos que persisten nublados parciales a totales, sobre todo en regiones del norte al centro del país.
Para este jueves 29 de enero se prevén lluvias o lloviznas en el Caribe, mientras que las temperaturas máximas oscilarán entre 20 y 22 grados en el norte, el Caribe, la Franja Transversal del Norte y los Valles del Oriente.
En la región central se esperan entre 21 y 24 grados; en la Boca Costa y el sur, de 29 a 31 grados, y en occidente, entre 18 y 21 grados.
Culajay destacó que las temperaturas mínimas más bajas se registrarían en occidente, donde el termómetro podría descender entre 0 y 2 grados. En la región central se prevén entre 8 y 10 grados, en el Caribe y norte, entre 18 y 20, y en el sur, de 21 a 23 grados.
Respecto a la velocidad del viento, se anticipan ráfagas de entre 30 y 35 kilómetros por hora en el oriente y el altiplano central, aunque en occidente podrían disminuir.