Fuerte lluvia causa inundaciones, caída de árboles y daños en la capital: tránsito se complica en varios sectores

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Fuerte lluvia causa inundaciones, caída de árboles y daños en la capital: tránsito se complica en varios sectores

Una tormenta acompañada de fuertes vientos y granizo provocó emergencias en distintos sectores de la ciudad de Guatemala, donde las autoridades reportan árboles caídos, calles inundadas, vehículos con fallas y bloqueos viales.

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Las fuertes lluvias registradas en la capital provocaron inundaciones, caída de árboles, daños materiales y complicaciones en la movilidad en distintos sectores. (Foto: Prensa Libre, redes sociales)

Las fuertes lluvias registradas la tarde de este lunes 28 de septiembre causaron daños y problemas de movilidad en varios puntos de la capital, principalmente en las zonas 1, 2, 5 y 7, mientras equipos municipales fueron desplegados para retirar árboles, atender vehículos afectados y habilitar las vías.

La Municipalidad de Guatemala informó inicialmente de lluvia fuerte y granizo en las zonas 1, 2, 3 y 4, mientras la Policía Municipal de Tránsito (PMT) también reportó precipitaciones en las zonas 10 y 15.

En la zona 1, la lluvia estuvo acompañada de granizo y fuertes ráfagas de viento. La Cruz Roja Guatemalteca pidió precaución a los automovilistas debido a las condiciones adversas para conducir.

Árboles caídos bloquean calles y causan daños

Uno de los principales incidentes ocurrió en la avenida Simeón Cañas y 10a. calle de la zona 2, en el sector del Hipódromo del Norte, donde un árbol cayó debido a la lluvia.

Amílcar Montejo, vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, informó que el incidente causó daños a una motocicleta y al cableado del sector, por lo que se coordinó el apoyo correspondiente.

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Otro árbol cayó en la 6a. calle y 5a. avenida de la zona 2, donde quedó bloqueada la circulación en ambos sentidos y también resultó afectado el cableado. La PMT inició las coordinaciones para retirar el obstáculo y liberar la vía.

En la diagonal 14 y 22 calle A de la zona 5 también se reportó un árbol caído. Personal municipal comenzó los trabajos para habilitar nuevamente el tramo.

Además, se reportó la caída de un árbol de grandes proporciones en El Zapote, zona 2, y otro incidente similar en La Bethania, zona 7.

Inundaciones y vehículos afectados

Las precipitaciones también provocaron inundaciones en sectores del Periférico, zona 7, según reportes difundidos durante la tarde.

En el Centro Histórico, varios vehículos presentaron fallas mecánicas después de las lluvias. Montejo informó que personal municipal fue enviado para apoyar a conductores y peatones.

En las zonas 10 y 15, la fuerza del agua también arrastró señalización vial, que posteriormente comenzó a ser colocada nuevamente por personal municipal.

La zona 2 registraba tránsito complicado debido a la lluvia y los incidentes asociados, por lo que la PMT recomendó anticipar los recorridos y buscar rutas alternas.

Tormenta también afecta Mixco

Los efectos de las precipitaciones no se limitaron a la ciudad de Guatemala. En la zona 7 de Mixco se reportó una tormenta fuerte acompañada de viento.

Ante las condiciones de la tarde, las autoridades recomiendan reducir la velocidad, mantener distancia entre vehículos, encender las luces, utilizar los limpiaparabrisas y evitar maniobras bruscas.

Lluvias mantienen riesgos para cultivos y otras actividades

El monitoreo agrometeorológico del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), correspondiente al 28 de septiembre, señala que persiste un descenso en la presión atmosférica y que los mayores acumulados de lluvia podrían presentarse en Occidente, Bocacosta, Altiplano Central, Valles de Oriente y las Verapaces.

El informe también advierte que las lluvias acompañadas de actividad eléctrica aumentan el riesgo de encharcamientos, mientras la nubosidad y la humedad pueden favorecer enfermedades en cultivos y animales.

El MAGA recomienda, entre otras medidas, evitar la fumigación o el riego por aspersión durante la tarde y la noche, resguardar al ganado ante tormentas severas y revisar obras de conservación de suelo en terrenos con pendiente.

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ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

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