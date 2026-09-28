Fuerte lluvia causa inundaciones, caída de árboles y daños en la capital: tránsito se complica en varios sectores

Las fuertes lluvias registradas la tarde de este lunes 28 de septiembre causaron daños y problemas de movilidad en varios puntos de la capital, principalmente en las zonas 1, 2, 5 y 7, mientras equipos municipales fueron desplegados para retirar árboles, atender vehículos afectados y habilitar las vías.

La Municipalidad de Guatemala informó inicialmente de lluvia fuerte y granizo en las zonas 1, 2, 3 y 4, mientras la Policía Municipal de Tránsito (PMT) también reportó precipitaciones en las zonas 10 y 15.

En la zona 1, la lluvia estuvo acompañada de granizo y fuertes ráfagas de viento. La Cruz Roja Guatemalteca pidió precaución a los automovilistas debido a las condiciones adversas para conducir.

Árboles caídos bloquean calles y causan daños

Uno de los principales incidentes ocurrió en la avenida Simeón Cañas y 10a. calle de la zona 2, en el sector del Hipódromo del Norte, donde un árbol cayó debido a la lluvia.

¡Hipódromo del Norte!



- Árbol caído por la lluvia - en Avenida Simeón Cañas y 10 calle, zona 2.



📋 Novedad: Se reportan daños en una motocicleta y cableado del sector. Se coordina el apoyo correspondiente.#PoliciaMT #TraficoGT #TransitoGT #OrdenYservicio pic.twitter.com/BpZxNr0DlE — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) September 28, 2026

Amílcar Montejo, vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, informó que el incidente causó daños a una motocicleta y al cableado del sector, por lo que se coordinó el apoyo correspondiente.

Otro árbol cayó en la 6a. calle y 5a. avenida de la zona 2, donde quedó bloqueada la circulación en ambos sentidos y también resultó afectado el cableado. La PMT inició las coordinaciones para retirar el obstáculo y liberar la vía.

🌳Árbol caído en 6 calle 5 avenida #zona2



Equipo de limpia y verde realiza trabajos de retiro del árbol caído para liberar la vía en ambos sentidos.

Conduce con precaución si transitas por el sector y atento a la señalización del lugar.#MuniGuateAlFrente #SiempreEstamos… pic.twitter.com/ODvB5p0jQd — MuniGuate (@muniguate) September 28, 2026

En la diagonal 14 y 22 calle A de la zona 5 también se reportó un árbol caído. Personal municipal comenzó los trabajos para habilitar nuevamente el tramo.

Además, se reportó la caída de un árbol de grandes proporciones en El Zapote, zona 2, y otro incidente similar en La Bethania, zona 7.

Reportan caída de árbol en la zona 7 en La Bethania pic.twitter.com/IfeIKn38Tc — Clima Guatemala (@ClimaenGuate) September 28, 2026

Inundaciones y vehículos afectados

Las precipitaciones también provocaron inundaciones en sectores del Periférico, zona 7, según reportes difundidos durante la tarde.

Reportan inundaciones en El Periférico zona 7 de la capital pic.twitter.com/b28NpxhOdO — Clima Guatemala (@ClimaenGuate) September 28, 2026

En el Centro Histórico, varios vehículos presentaron fallas mecánicas después de las lluvias. Montejo informó que personal municipal fue enviado para apoyar a conductores y peatones.

Varios vehículos con fallas mecánicas tras lluvia que afecta el Centro Histórico.



Se envió personal para apoyar a peatones y conductores. pic.twitter.com/UtmobCYLqe — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) September 28, 2026

En las zonas 10 y 15, la fuerza del agua también arrastró señalización vial, que posteriormente comenzó a ser colocada nuevamente por personal municipal.

La zona 2 registraba tránsito complicado debido a la lluvia y los incidentes asociados, por lo que la PMT recomendó anticipar los recorridos y buscar rutas alternas.

LLUVIAS COMPLICAN LA MOVILIDAD EN ZONA 2



Se reporta presencia de lluvias y tráfico complicado en distintos sectores de la zona 2.



Policía MT trabaja para agilizar la circulación. Organiza tu tiempo, anticipa tu recorrido y utiliza vías alternas para evitar mayores retrasos.… pic.twitter.com/3BxdVx4Sk7 — Policía MT Ciudad de Guatemala (@PMTMuniGuate) September 28, 2026

Tormenta también afecta Mixco

Los efectos de las precipitaciones no se limitaron a la ciudad de Guatemala. En la zona 7 de Mixco se reportó una tormenta fuerte acompañada de viento.

Ante las condiciones de la tarde, las autoridades recomiendan reducir la velocidad, mantener distancia entre vehículos, encender las luces, utilizar los limpiaparabrisas y evitar maniobras bruscas.

Lluvias mantienen riesgos para cultivos y otras actividades

El monitoreo agrometeorológico del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), correspondiente al 28 de septiembre, señala que persiste un descenso en la presión atmosférica y que los mayores acumulados de lluvia podrían presentarse en Occidente, Bocacosta, Altiplano Central, Valles de Oriente y las Verapaces.

El informe también advierte que las lluvias acompañadas de actividad eléctrica aumentan el riesgo de encharcamientos, mientras la nubosidad y la humedad pueden favorecer enfermedades en cultivos y animales.

#ClimaGT | Para este lunes 28 de septiembre se registrarán lluvias con actividad eléctrica en gran parte del país, por lo que se brindan las siguientes recomendaciones al sector agropecuario. pic.twitter.com/znQBZgZYEV — MAGA Guatemala (@MagaGuatemala) September 28, 2026

El MAGA recomienda, entre otras medidas, evitar la fumigación o el riego por aspersión durante la tarde y la noche, resguardar al ganado ante tormentas severas y revisar obras de conservación de suelo en terrenos con pendiente.

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