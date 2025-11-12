Funcionario panameño reprocha supuesto ambiente de tensión previo al duelo eliminatorio entre Guatemala y Panamá

El defensor del Pueblo de Panamá, Eduardo Leblanc Jr., exigió este miércoles 11 de noviembre a las autoridades guatemaltecas que garanticen la seguridad de la Selección de Futbol de su país, luego de que algunos aficionados de la Azul y Blanco se presentaran al Aeropuerto Internacional La Aurora para gritar consignas contra el combinado canalero y generaran un supuesto ambiente de tensión.

Leblanc, cuyo cargo es equivalente al del procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, calificó el recibimiento como hostil, al asegurar que los jugadores fueron objeto de consignas a su llegada al país, previo al partido de las eliminatorias mundialistas contra Guatemala, previsto para el jueves 13 de noviembre en el Estadio Felipe Carrera, conocido como el Trébol.

“Como defensor del Pueblo de la República de Panamá, expresidente de la Comisión de Disciplina de @fepafut y, sobre todo, panameño y amante del deporte, rechazo enérgicamente la hostilidad mostrada contra nuestra Selección de Panamá en Guatemala”, escribió el funcionario en sus redes sociales.

Agregó: “Exijo al Gobierno de Guatemala y a mi homólogo —procurador de los Derechos Humanos— que se pronuncien, defiendan la honra de nuestros jugadores y garanticen tolerancia cero a la violencia y al racismo”.

En la publicación en la cuenta de X, Leblanc etiquetó a la FIFA, la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala y la Concacaf.

Exigió un comunicado oficial y una investigación transparente, con sanciones ejemplares.

El pronunciamiento se dio luego de la llegada de la Selección Nacional de Futbol de Panamá a Guatemala, cuando un grupo de aficionados locales acudió al aeropuerto para lanzar consignas contra los jugadores y quemar pirotecnia, según videos difundidos en redes sociales.

Otros reportes indican que frente al hotel donde se hospeda el combinado canalero también hay presencia de aficionados de la Azul y Blanco.

Algunos medios internacionales calificaron el recibimiento como “hostil” y señalaron que incluso puso en peligro a algunos jugadores, pues, según afirman, una bengala impactó el zapato de un futbolista.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que se implementarán operativos de seguridad en los alrededores e interior del estadio, con el objetivo de prevenir incidentes antes, durante y después del encuentro.

🇬🇹🇵🇦 EN PANAMÁ ESTÁN VALORANDO SERIAMENTE CONTRATAR SEGURIDAD PRIVADA EN LA PREVIA ANTE GUATEMALA😱🔥



Informa @JuanxoV que la delegación panameña realizó una solicitud formal a la FIFA tras sentir que no se aseguran medidas de seguridad en tierras chapines❌



📺 No te pierdas… pic.twitter.com/Ge32CuILhJ — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) November 13, 2025

