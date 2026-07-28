Generador de contenidos Pako GT da su versión del ataque armado en Boca del Monte

Durante el velorio de sus padres y de su hermano, tres de las siete víctimas mortales del ataque armado ocurrido el sábado último en Boca del Monte, Villa Canales, el generador de contenido Francisco Tello Reyes, conocido en redes sociales como Pako GT, rechazó los señalamientos que vinculan a su familia con actividades ilícitas y aseguró que nunca estuvieron relacionados con ese tipo de hechos.

Las declaraciones fueron ofrecidas este martes 28 de julio, mientras familiares, amigos y vecinos despedían a Francisco Tello, María Eugenia Reyes y Boris Tello en la vivienda donde la familia residió durante aproximadamente 35 años.

Según explicó Pako GT, decidieron velar a sus familiares en ese inmueble para honrar su memoria y responder a las versiones que circularon en redes sociales después del ataque.

"Aquí crecimos, aquí nos trajeron mis papás y aquí toda la colonia sabe lo que fuimos como familia. Nunca anduvimos en malos pasos", afirmó.

El creador de contenido aseguró que, tras la tragedia, surgieron comentarios en los que se afirmaba que su familia se dedicaba a actividades ilícitas, una versión que rechazó.

Una familia dedicada a la panadería

Pako GT relató que mucho antes de hacerse conocido en redes sociales, la familia se dedicaba a la panadería.

Contó que su padre, Francisco Tello, era técnico panificador y trabajó durante años en Molinos Modernos, donde adquirió los conocimientos que luego enseñó a sus hijos.

"Mi papá me enseñaba a ser panadero, me llevaba a sus viajes y siempre me enseñó la panadería", recordó.

Según explicó, todos los integrantes de la familia aprendieron el oficio y elaboraban pan para vender a los vecinos del sector.

Boris Tello, el menor de los hermanos, era repostero y continuaba con el oficio familiar. Además, dejó un hijo de nueve años.

"Hacíamos pan aquí en la casa para los vecinos", relató.

El origen de "La Mi Amor"

Pako GT recordó que la popularidad de su familia comenzó durante la pandemia, cuando empezó a grabar videos junto con su madre, María Eugenia Reyes, conocida en redes sociales como "La Mi Amor".

Explicó que las expresiones espontáneas de ella hicieron que el contenido se viralizara.

"Nos hicimos virales por las frases que ella decía. La gente creía que me maltrataba, pero todo era con cariño. Lo que ella me transmitía era amor puro", recordó.

Los sobrevivientes

La familia estaba integrada por los padres y tres hijos. Tras el ataque sobrevivieron únicamente Pako GT y su hermano Brandon Tello.

Brandon Tello es bombero voluntario en Boca del Monte desde hace cinco años.

Pako GT relató que ambos sobrevivieron porque se encontraban en distintos puntos de la vivienda cuando ocurrió el ataque.

Según su versión, ese día celebraban el cumpleaños de una vecina cuando hombres armados ingresaron al inmueble y comenzaron a disparar.

Añadió que él se encontraba en la sala junto con su hija cuando los atacantes irrumpieron en la vivienda y que, aparentemente, el objetivo era Kevin, una de las personas que asistía a la celebración y quien murió durante el ataque.

Indicó que Brandon permanecía en su habitación y por ello no resultó herido.

También explicó que sus padres cenaban en el área donde se desarrollaba la reunión. María Eugenia Reyes tenía previsto iniciar una transmisión en vivo desde su cuenta "La Mi Amor" a las 21 horas.

"No era la forma en que ellos merecían morir"

Con la voz entrecortada, Pako GT recordó a sus padres y a su hermano como una familia unida y trabajadora.

"Siempre nos decíamos que nos queríamos. Mi papá me decía que luchara por mi hija y que siguiera adelante. Así nos criaron", contó.

Agregó que sus padres mantenían una relación cercana con sus nietos. La familia deja dos menores: la hija de Pako GT y el hijo de Boris Tello.

El creador de contenido lamentó la forma en que murieron sus familiares.

"No era la forma en que ellos merecían morir. Uno espera que sus padres partan por una enfermedad o por la edad, pero no así", expresó.

Consultado sobre si espera justicia, respondió que su confianza está puesta únicamente en Dios.

"La justicia divina nada más. Aquí investigan, pero al final uno no sabe nada", manifestó.

Mientras familiares, amigos y vecinos acudían al velorio, Pako GT afirmó que conservará el legado de sus padres y de su hermano a través de los recuerdos, del oficio de la panadería y del cariño con el que la familia se dio a conocer dentro y fuera de las redes sociales.

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