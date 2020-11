Giammattei señala que las “fiestas clandestinas” han incrementado el avance del coronavirus

Guatemala mantiene el uso obligatorio de la mascarilla para prevenir los contagios de coronavirus. (Foto Prensa Libre: Carlos Hernández)

El presidente Alejandro Giammattei informó por medio de las redes oficiales del Gobierno acerca de la situación del coronavirus en Guatemala.

Añadió que llegamos a tener un nueve o 10 por ciento de pruebas positivas de cada cien.

Sin embargo los últimos datos apuntan que vamos en 18 pruebas positivas por cada cien efectuadas.

Indicó que hemos visto un incremento de la enfermedad y eso tiene que ver con el comportamiento de las personas, especialmente con las fiestas clandestinas y las visitas a la playa.

“Hemos visto que la mayoría de los casos que ahora se están atendiendo son de gente joven, eso implica que ha habido mayor contagio entre jóvenes”, señaló el funcionario.

Dijo que esta situación les preocupa porque los jóvenes pueden infectar a sus padres y a sus abuelos.

En el tema de los hospitales indicó que hay una baja en la ocupación de camas y que la mayoría de los casos se han presentado no son severos.

Añadió que en los hospitales privados sí se registra un aumento de casos de covid-19, lo que indica que las personas con cierto poder económico están resultando infectadas y eso implica que es producto de actividades sociales, no de trabajo.

Recomendó especialmente a los jóvenes que en esta época de fin de año no celebren como siempre se ha celebrado “que tratemos de mantener las fiestas lo más tranquilas posibles para que no vayamos a tener un repunte de casos”.

Resaltó que ahora estamos preparados, hay 2 mil 400 camas en los hospitales nacionales para atender casos de coronavirus y se reporta entre el 22 y 24 por ciento de ocupación.

“No cerrar el país”

“Seguimos preparándonos para que esta segunda ola no nos impacte como la primera, pero de nuevo toda nuestra intención es no cerrar el país. Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para no contaminarnos”, enfatizó Giammattei.

También agradeció a los guatemaltecos que acataron las disposiciones respecto de las visitas a los cementerios, aunque señaló que unos municipios no siguieron la disposición.