Gobierno instalará puente Bailey para restablecer paso en el corredor logístico del sur tras colapso del Mocá

El Ministerio de Comunicaciones anunció este viernes 10 de octubre que el puente Brisas del Mocá, ubicado en el kilómetro 131.5 de la ruta al suroccidente, entre el desvío a Tiquisate, Escuintla, y el de Chicacao, Suchitepéquez, será removido tras su colapso total. Como solución provisional, se colocará un puente modular tipo Bailey para garantizar la continuidad del tránsito.

Según explicó el ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz, el puente ya había presentado un “primer colapso” el pasado 22 de agosto. Sin embargo, fue hasta el 9 de octubre cuando la estructura colapsó completamente, debido a la crecida del río.

Díaz recordó también que el 24 de junio hubo un impacto en el puente que debilitó sus bases. Por ello, aseguró que es necesario remover la estructura en el mediano plazo y avanzar cuanto antes con la instalación del nuevo paso provisional.

Mientras tanto, se habilitó un puente alterno, un carril reversible y un paso adicional para no detener el flujo vehicular en la zona. Las autoridades aseguraron que la medida busca evitar mayores afectaciones al tránsito.

Esta ruta es considerada una de las más importantes del país, ya que conecta con la frontera con México.

Cada día, miles de vehículos, principalmente de carga, circulan por ese sector. El cierre parcial complica la movilidad tanto del transporte de carga como de pasajeros, al tratarse de un punto clave del corredor logístico del sur.

Cámaras empresariales sostienen que la inhabilitación afecta la economía porque retiene materias primas, mercadería y personas en embotellamientos.

