Gobierno no puede dar mantenimiento a unos 25 mil kilómetros de carreteras

Casi el 60% de las rutas en el país s no está registrado, lo que imposibilita al CIV darles mantenimiento. Expertos dicen que, a pesar de que las municipalidades pueden remachar muchos caminos rurales, proceso no es planificado ni técnico.

Aunque los registros oficiales contabilizan 18 mil 870 kilómetros en la red vial del país, el total real de caminos podría ascender a un estimado de 43 mil kilómetros, según Félix Alvarado, ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) por lo que, actualmente se cuenta con el registro de solo el 50% aproximadamente de la red vial total del país.

Según Delfino Mendoza, consultor externo en el área de Infraestructura de la iniciativa Guatemala No Se Detiene, el crecimiento de la red, año con año, ha sido "bastante lento", creciendo alrededor de 150 a 250 kilómetros por año. No obstante, este crecimiento en el registro no necesariamente se refiere a la creación de nuevas carreteras o caminos. Mendoza explicó que la mayoría de los nuevos tramos registrados se deben a rutas que antes no se encontraban documentadas y un muy bajo porcentaje se debe a la creación de nuevas obras.

Mendoza argumentó que el CIV tiene como requisito atender solo a las rutas que se encuentren registradas en el inventario, por temas de fiscalización. En el momento en el que un tramo vial es registrado, pasa a ser responsabilidad del ministerio y es entonces que se puede comenzar con un mantenimiento por parte específica del CIV. Añade que la mayoría de los caminos rurales que no están registrados están bajo responsabilidad de las municipalidades, a las cuales se les exige el mantenimiento, lo cual aunque lo ejecutan, mencionó Mendoza, muchas veces lo hacen sin criterios técnicos y centrándose en puntos críticos y no de manera rutinaria.

Alvarado mencionó que los 43 mil kilómetros se suman a partir de la red vial registrada, caminos rurales, caminos en responsabilidad municipal e incluso caminos de fincas, que son parte de los trayectos utilizados por los guatemaltecos diariamente. “No hemos considerado, y digo ‘hemos’ asumiendo la responsabilidad y reconociendo que esto es una conducta histórica, que no se asume hacer rectoría del objeto de su trabajo”, expresó el ministro, quien agregó que actualmente se encuentran en un proceso de levantamiento para registrar toda la red vial del país, sin importar la jurisdicción en la que esté.

Registro de toda la red vial

El Instituto Nacional de Estadística (INE), reportó recientemente 968 kilómetros nuevos dentro de la red vial del país. Sin embargo, según Mendoza, no resulta confiable, tomando en cuenta que se han observado inconsistencias a lo largo de los años. Mendoza argumentó que la red vial en algunos años se ha reducido en lugar de aumentar. “Generan dudas estos cambios”, expresó Mendoza.

Asimismo, Alvarado aclaró que mucho de lo que suele aparecer como “red vial registrada”, no es necesariamente una obra nueva, sino un camino que se está registrando por primera vez. “Es un artefacto documental que los gobiernos han estado utilizando para decir que se está aumentando la amplitud de la red vial, pero en realidad solo se están documentando los caminos ya construidos”, argumentó el ministro.

Según Mendoza, las comunidades, los Cocodes y las municipalidades suelen solicitar el registro de tramos en el inventario vial nacional, porque es a partir de esto, que el CIV puede comenzar a realizar el mantenimiento.

Además de esto, el director general de Caminos (DGC), Carlos Asturias, agregó que actualmente existen tres tramos que ya se encuentran terminados, más no están registrados. El director de de la DGC mencionó que a partir de esas tres carreteras se sumarían alrededor de 120 kilómetros.

Caminos rurales no registrados

Mendoza explicó que una gran cantidad de los caminos que no se encuentran registrados, son caminos rurales, de los cuales, la DGC se encarga de aproximadamente de 4 mil 650 kilómetros. No obstante, Mendoza indicó que al tener muy poca capacidad, a estos caminos solo se les da un mantenimiento aproximadamente cada tres años, salvo en casos de emergencia. A partir de esto, reiteró que al agregar los caminos no registrados, la DGC no podría dar el mantenimiento adecuado a todos, debido a su capacidad actual.

Esta falta de mantenimiento afecta grandemente a la población, expuso Mendoza, sobre todo en las pequeñas comunidades que tienen las vías de acceso en malas condiciones, interrumpiendo el paso en épocas de invierno. A partir de esto, Mendoza comentó que a veces, las comunidades deciden dar mantenimiento ellos mismos al camino.

La falta de una buena manutención de los caminos rurales, puede generar diversos problemas a los vecinos de estas áreas. Los agricultores tienen dificultad para sacar sus producciones al mercado y al hacerlo, deben subir los costos, haciéndolos menos competitivos. También, añadió Mendoza, el mantenimiento vehicular es más alto y les limita acceso a servicios esenciales como la salud, y educación.