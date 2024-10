Empresas con poca experiencia en construcción trabajarán en la autopista Palín, Escuintla

Este jueves 10 de octubre comenzarán los trabajos en los kilómetros 39, 44 y 45 de la autopista Palín-Escuintla, luego de que se registrara un hundimiento en junio pasado. La rehabilitación del tramo tendrá un costo de Q100 millones y serán tres empresas las encargadas de los trabajos, de un total de 26 compañías que presentaron ofertas al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).

Dos de los proveedores, según el portal de Guatecompras, carecen de experiencia para trabajar proyectos de tramos carreteros con el Gobierno Central, aunque para las autoridades de Comunicaciones sí la poseen, luego de un análisis a cada constructora que se le adjudicó.

Según explicó el jefe de la Dirección General de Caminos (CGC), Carlos Asturias, se evaluó la capacidad física, financiera, precalificación, obras entregadas a otras instituciones y el precio que ofrecieron.

El CIV dividió en tres las reparaciones de la autopista, de manera que cada empresa trabajará en un kilómetro diferente. Estas tendrán cinco meses para finalizarlos, es decir, en marzo del 2025. Además, establece que no se otorgarán prórrogas ni se darán adelantos.

“En el kilómetro 44, que es el gran agujero que se abrió, nos llevará un poco de más tiempo y hay más maquinaria. Ahí es donde creo que vamos a tener un poco más de 150 días. Sin embargo, la habilitación de las pistas, espero yo que sí estemos en cuestión de tres meses posiblemente o menos, dos meses y medio”, informó el director.

El monto total que aprobó el Congreso, en el decreto de ampliación presupuestaria, para los trabajos fue de Q110 millones, los cuales se realizarían sin licitar ni cotizar. Los tres contratos que fueron ya adjudicados suman Q99 millones 998 mil.

Las adjudicaciones

En el kilómetro 44, el trabajo lo realizará A Construcciones, por un monto de Q59.9 millones. Dicha empresa es representada legalmente por Edín Francisco Arrué Chocooj, quien ha prestado servicios por menos de Q300 mil. Fue en el 2021 cuando comenzó a recibir contratos mayores a Q1 millón, todos en trabajos municipales en Alta Verapaz.

Chocooj participó en el proceso electoral del 2015 como candidato a diputado distrital de Alta Verapaz, con el desaparecido partido Libertad Democrática Renovada (Líder), agrupación que era dirigida por Manuel Baldizón.

Este año se le han adjudicado Q77 millones; en su mayoría, con la alcaldía de Chisec, Alta Verapaz, por arrendamiento de vehículos y compactación de terreno. También tiene un contrato con la Municipalidad de Tamahú, del mismo departamento, por mejoramiento en el sistema de alcantarillado.

Se le suman ampliaciones de escuelas primarias en Tactic, Alta Verapaz, e Ixcán, Quiché.

Se trató de establecer comunicación con la empresa; sin embargo, no posee domicilio fiscal o número de contacto en el portal. Tampoco se encontró una página electrónica ni redes sociales de la empresa.

Los trabajos en el kilómetro 45 estarán a cargo de Proyectos y Obras Caoba, representada por Duglas Benjamín Aguilar Grijalva. El nuevo proveedor es primera vez que tiene un contrato millonario con una entidad del Ejecutivo.

Grijalva también aparece como financista, según los registros del Tribunal Supremo Electoral (TSE), del partido Valor.

En el 2022 le fueron adjudicados Q887 mil con las alcaldías de San Francisco, Sayaxché, Las Cruces y San Benito, Petén. Los trabajos que se efectuaron fueron reparaciones eléctricas, tuberías, construcción de banquetas, mano de obra, compra de materiales y alquiler de camiones.

El año pasado, trabajó con las mismas municipalidades, más la de Poptún y Raxruhá, siempre en Petén. Las obras ascendieron a Q796 mil, también para compra de arena y acero, arrendamiento de retroexcavadoras, cisternas y camiones de volteo, además de algunas reparaciones.

La dirección comercial y teléfono de ese proveedor tampoco aparece en el portal y no fue posible rastrearlo a través de redes sociales o páginas web.

Los trabajos en el kilómetro 39 fueron adjudicados a Consolidado de Obra Civil, S. A., este es el primer contrato de la empresa en el año. En el 2023, ganó dos, por Q23 millones.

Una fue con el Fondo Social de Solidaridad, que pertenece al CIV, en el que se le pagaron Q22 millones para la reparación de techado del mercado El Guarda, zona 11. El otro fue con el Ministerio de Desarrollo Social, por Q899 mil, por la adquisición de sacos de cemento.

Se contactó vía correo electrónico al proveedor, pero no se obtuvo respuesta.

El 60% del comercio se transporta por esta ruta

De acuerdo con la explicación de Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), es relevante que se cumpla con la reparación de la ruta, pero también con un mantenimiento rutinario preventivo. Señaló que la autopista posee características especiales, como la magnitud de la reparación, impacto por lluvias y deslaves del volcán de Agua.

“El gran desafío que tiene esa autopista es que tiene un tráfico muy importante, que se aumentó en la medida en que se quitó el peaje. No existe en este momento un sistema de básculas, no existe un sistema de control sobre los pesos y las dimensiones de los vehículos que pasan sobre esa autopista. Por el otro lado, no se tiene establecido cuál es el mantenimiento”, cuestionó Zapata.